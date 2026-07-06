Nemzeti Sportrádió

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Pályacsúcsok sora dőlt meg az idei UTT-n

JUDI ÁDÁMJUDI ÁDÁM
2026.07.06. 14:11
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Címkék
ultrafutás futás Bódis Tamás
A hölgyeknél Ivana Butoracová 11:18:53-mas, a férfiaknál Bódis Tamás 8:59:20-as idővel győzött pályacsúccsal az UTT 130 kilométeres távján.

Múlt hétvégén rendezték az Ultra Tisza-tó futóversenyt, ahol elképesztő pályacsúcsokat döntöttek a sportolók. A 130 kilométeres távon a Magyarországon rengeteget versenyző szlovák Ivana Butoracová  (alul) 11:18:53-mas idővel női pályacsúcsot ért el, mögötte a második Hudák Szilvia (13:16:05), a harmadik pedig Paulovics Klára (13:36:01) lett. A férfiak között az egész évben kiváló formában lévő Bódis Tamás (nyitó képen) is pályacsúccsal győzött, miután 08:59:20-as idővel ért be a célba. Második helyen Váradi Bence (11:10:57), a harmadikon pedig Sántha Norbert (11:31:22) végzett.

 

Az egy kört, azaz 65 kilométert teljesítők közül a nőknél Garai Ágnes női pályacsúccsal nyert, az időeredménye 04:55:22 lett. Mögötte a második helyen Megyeri Krisztina (05:30:43), a harmadikon pedig Lubics Szilvia (05:35:08) ért be a célba. A férfiak között Molnár Ádám végzett az élen 04:38:20-as idővel, az ezüstérmet Szauter Ajtony (04:40:33), a bronzérmet pedig Beda Szabolcs (04:44:19) vihette el.

A rövidebb távokon is szép eredmények születtek, félmaratonin a hölgyeknél Pénzes-Horváth Imola (01:35:21), a férfiaknál Thúróczy Bertalan (01:17:33) ért be elsőként a célba.

 

ultrafutás futás Bódis Tamás
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