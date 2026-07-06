Nemzeti Sportrádió

A portugálok és a spanyolok legutóbbi hét meccséből hat döntetlen lett, de kettőn 11-eseket is rúgtak

P. K.P. K.
2026.07.06. 15:26
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Portugália foci vb 2026 vb 2026 Spanyolország
Meglehetősen kiegyensúlyozott mérleget mutat a portugál és a spanyol válogatott egymás elleni mérlege az elmúlt években.

 

Legutóbb, tavaly júniusban, a Nemezetek Ligája döntőjében találkozott a két csapat, akkor 2–2-es döntetlen után 11-esekkel nyertek a portugálok 5–3-ra. Az elmúlt 14 évben, tehát a 2012-es Eb-től számolva hét mérkőzést játszott egymás ellen a két szomszédos ország válogatottja, ebből csak egy meccs dőlt el 90 perc alatt, 2022-ben a Nemzetek ligájában 1–0-ra nyertek a spanyolok Bragában. 

A 2025-ÖS NL-DÖNTŐ

Portugália és Spanyolország előző hét egymás elleni meccséből hat végződött tehát döntetlennel, de a hatból kettőn hosszabbítás, illetve tizenegyesek következtek. A már említett NL-döntő mellett a 2012-es Eb-elődöntőben jutottak el a tizenegyesekig a csapatok, akkor 0–0 után 4–2-re a spanyolok nyertek. 

A hat döntetlenből a legtöbb gólt a 2018-as, 3–3-as vb-csoportmeccs hozta, amin Cristiano Ronaldo két gólt is szerzett. A portugál válogatott a rendes játékidőben legutóbb  egy 2010-es felkészülési meccsen nyert az akkor már világbajnok spanyol csapat ellen 4–0-ra, Lisszabonban, Ronaldo már akkor is szerepelt a portugáloknál, de azon a meccsen nem szerzett gólt. 

A KÉT ORSZÁG LEGUTÓBBI VB-MECCSE

 

 

 

Portugália foci vb 2026 vb 2026 Spanyolország
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