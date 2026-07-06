Nemzeti Sportrádió

Mennyire lesz veszélyes Cristiano Ronaldo? Meg tudják-e állítani Lamine Yamalt? Kérdések a csúcsrangadó előtt

2026.07.06. 14:45
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Portugália Lamine Yamal Cristiano Ronaldo foci vb 2026 vb 2026 Spanyolország

Csúcsrangadó hétfő este! Túlzás nélkül az észak-amerikai labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőjének legjobban várt mérkőzése lesz a Portugália–Spanyolország meccs Dallasban. Az Eb-címvédő Spanyolország az esélyes, de így volt ez a portugálok sikerével végződő, tavalyi Nemzetek Ligája-döntő előtt is. Mennyire lesz veszélyes a 41 éves Cristiano Ronaldo? Meg tudja-e állítani újra Nuno Mendes Lamine Yamalt? Melyik elitközéppálya nő a másik fölé? Ezekre a kérdésekre is keressük a választ a The Athletic elemzését is alapul vevő cikkünkben, a Taktikai szemmel rovatunkban.

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Elég labda jut el CR-hez? Mendes ezúttal is megállítja Yamalt? – mutatjuk, mi dönthet a portugál–spanyolon

TAKTIKAI SZEMMEL. Jön a vb-nyolcaddöntő csúcsrangadója a potencionálisan utolsó vb-meccsét játszó Cristiano Ronaldóval és a még gólt sem kapó, Eb-címvédő Spanyolországgal Dallasban.

 

Portugália Lamine Yamal Cristiano Ronaldo foci vb 2026 vb 2026 Spanyolország
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