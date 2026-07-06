Mennyire lesz veszélyes Cristiano Ronaldo? Meg tudják-e állítani Lamine Yamalt? Kérdések a csúcsrangadó előtt

Csúcsrangadó hétfő este! Túlzás nélkül az észak-amerikai labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőjének legjobban várt mérkőzése lesz a Portugália–Spanyolország meccs Dallasban. Az Eb-címvédő Spanyolország az esélyes, de így volt ez a portugálok sikerével végződő, tavalyi Nemzetek Ligája-döntő előtt is. Mennyire lesz veszélyes a 41 éves Cristiano Ronaldo? Meg tudja-e állítani újra Nuno Mendes Lamine Yamalt? Melyik elitközéppálya nő a másik fölé? Ezekre a kérdésekre is keressük a választ a The Athletic elemzését is alapul vevő cikkünkben, a Taktikai szemmel rovatunkban.