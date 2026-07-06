Női kézi El: csoportkörös a Debrecen

Az európai szövetség (EHF) honlapjának hétfői beszámolója szerint a kvalifikáció első körének sorsolását jövő kedden 11 órától tartják. A párharcok első mérkőzéseire szeptember 3-4-én, a visszavágóira egy héttel később kerül sor.

A Vácon kívül érdekelt lesz az előző idényben bronzérmes dán Viborg HK, az Afentaler Sárát, Janurik Kingát és Varga Emőkét foglalkoztató román CSM Corona Brasov, Suba Sára és Farkas Johanna csapata, a német TuS Metzingen, és Szabó Edina vezetőedző együttese, a francia Saint-Amand HB is. A második forduló sorsolását október 13-án rendezik, az első meccseket november 7-8-án, a visszavágókat egy héttel később játsszák.

A Debrecenen kívül mentesül a selejtező alól a címvédő francia JDA Bourgogne Dijon, a Csíkos Lucát és Szabó Annát foglalkoztató, legutóbb ezüstérmes német Thüringer HC és a dán Ikast HB is. A csoportkör sorsolása november 9-én lesz, a mérkőzésekre pedig január 9. és február 21. között kerül sor.

Mind a négy csoportból az első két helyezett jut a negyeddöntőbe. Az előző idényben a magyar csapatok közül az Esztergom szerepelt a legjobban a második számú európai kupasorozatban, ugyanis bejutott a dijoni négyes döntőbe, ahol negyedik lett.