Nemzeti Sportrádió

„Nem fogom feladni” – Vinícius Júnior bocsánatot kért a szurkolóktól

V. H. L.V. H. L.
2026.07.06. 13:19
Vinícius szerint nem játszottak elég jól Norvégia ellen, megérdemelték a vereséget (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 Brazília labdarúgó-világbajnokság 2026 Brazília–Norvégia Vinícius Júnior Carlo Ancelotti Bruno Guimaraes
A Norvégia elleni 2–1-es világbajnoki vereség és kiesés után a brazilok egyik legjobbja, Vinícius Júnior megkövette a drukkereket a csapat gyenge játéka miatt, és megígérte: mindent meg fog tenni azért, hogy a világ élére segítse a megkopott fényű selecaót.

A brazil labdarúgó-válogatott 36 év után először a legjobb tizenhat között búcsúzott a világbajnokságtól, miután 2–1-es vereséget szenvedett New Jersey-ben Norvégiától. A selecao jelenlegi legnagyobb sztárja, a torna során négy gólt szerző Vinícius Júnior a mérkőzés után elismerte: nem játszottak jól a hibáikat könyörtelenül megbüntető, rendkívül hatékonyan futballozó észak-európaiak ellen.

„A kiesés feldolgozása mindig nagyon nehéz. Nem igazán találom a szavakat, főleg azután, ahogy a mérkőzés alakult. Búcsúztunk a világbajnokságtól, mert nem játszottunk jól egy nagyon fontos mérkőzésen. Bocsánatot kérek a szurkolóinktól, mert újra hittek bennünk, mi pedig csalódást okoztunk nekik. Nem voltunk elég jók ma, ezzel a saját dolgunkat nehezítettük meg. Ilyen a világbajnokság, nincsen könnyű ellenfél. Norvégia remek csapat, legyőzött minket, és sok szerencsét kívánok neki a továbbiakban. De nem adom fel, küzdeni fogok azért, hogy visszajussunk a csúcsra” – idézi a Real Madrid csatárát a Lance!.

A mérkőzés egyik döntő momentuma volt, hogy a 14. percben a brazilok a világbajnokságon addig kiválóan futballozó középpályása, Bruno Guimaraes kihagyta a Matheus Cunha buktatásáért megadott tizenegyest. Vinícius az estről beszélve csapattársa védelmére kelt.

„A szövetségi kapitány választotta ki a büntetőrúgót. A tizenegyeseket minden nap gyakoroljuk, és ő Brunóra szavazott. Csapatjátékos vagyok, soha nem csináltam hiúsági kérdést abból, hogy gólkirály legyek. Most rajta volt a sor, sajnos kihagyta. Ilyen a futball, olykor kihagyod, olykor belövöd. Továbbra is felemelt fejjel kell járnunk sok erőt kívánok ahhoz Brunónak, akinek csorbítja a teljesítményét ez a kihagyott tizenegyes, pedig nagyszerűen játszott ezen a világbajnokságon.”

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
NYOLCADDÖNTŐ
BRAZÍLIA–NORVÉGIA 1–2 (0–0)
New York, New York/New Jersey Stadion, 80 663 néző. Vezette: Elfath (amerikai)
BRAZÍLIA: Alisson – Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos – Bruno Guimaraes (Éderson, 79.), Casemiro – Rayan (Danilo Santos, 67.), Martinelli (Neymar, 67.), Vinícius Júnior – Matheus Cunha (Endrick, 58.). Szövetségi kapitány: Carlo Ancelotti
NORVÉGIA: Nyland – Ryerson (Aursnes, 63.), Ajer, Heggem, Wolfe (Östigard, 90+5.) – Ödegaard, Berg, Berge – Sörloth (Bobb, a szünetben), Haaland, Nusa (Schjelderup, a szünetben). Szövetségi kapitány: Stale Solbakken
Gólszerző: Neymar (90+10. – 11-esből), ill. Haaland (79., 90.)

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foci vb 2026 Brazília labdarúgó-világbajnokság 2026 Brazília–Norvégia Vinícius Júnior Carlo Ancelotti Bruno Guimaraes
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