Portugál–horvát rangadóra várva: a torontói Budapest Park a szabadidő-sportolók kedvelt helye

A mérkőzés napján sok környékbeli menekült ide a kánikula elől, többen az árnyas fák alatt vagy éppen a padokon üldögéltek, mások belevetették magukat a tóba, vagy a homokos parton napoztak. A közeli vitorlásklub tagjai közül többen kimerészkedtek a vízre, az igazán elhivatott futók és kerékpározók pedig a kánikula ellenére is kitartóan rótták a kilométereket a park szélén található sétányon. A kajak-kenu, a SUP, illetve az evezés szerelmesei is otthonra lelnek a Budapest Parkban, a tavon a part és a zsilipekkel védett sáv közötti rész az övék.

Ennél, persze, érdekesebb a park történelmi múltja s a Budapest név: az 1956-os forradalom tízéves évfordulóján emlékművet avattak itt, Kanadában így tisztelegtek a szovjet elnyomás ellen hősiesen harcoló férfiak, nők és gyermekek előtt.

Kanada a magyar történelem tragikus eseményét követően 37 500 menekültet fogadott be Magyarországról, közülük sokan Ontario tartományban telepedtek le, s ma is Észak-Amerika egyik legnépesebb magyar közössége ezen a területen él. „Szabadságot Magyarországnak, szabadságot mindenkinek!” – áll nagybetűkkel a szobor talapzatán, amelyet a forradalom után szintúgy Kanadába menekülő szobrászművész, Tölgyesi Viktor alkotott.

A szerző felvétele

A szerző felvétele

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

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