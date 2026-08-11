Félbeszakadt Marozsán és Medvegyev negyeddöntője Montrealban

A magyar-orosz duó hétfőn a Theo Arribage–Albano Olivetti francia kettőssel csapott össze, és 7:6-ra elvesztette az első szettet, amikor az eső miatt a játékosoknak az öltözőbe kellett vonulniuk. A találkozót kedden (ma) fejezik be, magyar idő szerint 20 óra körül.

A hazai szövetség tájékoztatása szerint 1000-es kategóriájú (korábbi nevén mester-) versenyen 1990 óta nem jutott be magyar férfi teniszező elődöntőbe sem egyesben, sem párosban.

A világranglistán 61. Marozsán egyesben a 2. fordulóban búcsúzott, miután három játszmában kikapott a 30. helyen kiemelt olasz Matteo Arnalditól.