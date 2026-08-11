Nemzeti Sportrádió

Félbeszakadt Marozsán és Medvegyev negyeddöntője Montrealban

2026.08.11. 09:27
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Eső miatt félbeszakadt Marozsánék meccse (Fotó: Getty Images)
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Danyiil Medvegyev férfi tenisz Marozsán Fábián Toronto
A rossz időjárás miatt félbeszakadt a Marozsán Fábián, Danyiil Medvegyev páros negyeddöntője a Montrealban zajló kemény pályás férfi tenisztornán.

A magyar-orosz duó hétfőn a Theo Arribage–Albano Olivetti francia kettőssel csapott össze, és 7:6-ra elvesztette az első szettet, amikor az eső miatt a játékosoknak az öltözőbe kellett vonulniuk. A találkozót kedden (ma) fejezik be, magyar idő szerint 20 óra körül.

A hazai szövetség tájékoztatása szerint 1000-es kategóriájú (korábbi nevén mester-) versenyen 1990 óta nem jutott be magyar férfi teniszező elődöntőbe sem egyesben, sem párosban.

A világranglistán 61. Marozsán egyesben a 2. fordulóban búcsúzott, miután három játszmában kikapott a 30. helyen kiemelt olasz Matteo Arnalditól.

 

Danyiil Medvegyev férfi tenisz Marozsán Fábián Toronto
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