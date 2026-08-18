Nemzeti Sportrádió

Egyszerű szertartás, meghitt eskütétel, de 56 millió fontos ékszer – ilyen volt Cristiano Ronaldóék esküvője

CS. M.CS. M.
2026.08.18. 10:24
Georgina Rodríguez és Cristiano Ronaldo (Fotó: Getty Images)
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Portugália Cristiano Ronaldo sztáresküvő esküvő Georgina Rodríguez
Mint ismert, múlt héten összeházasodott egymással a világ egyik legismertebb párja, Cristiano Ronaldo és Georgina Rodríguez. Utóbbi a Vogue magazinnak részleteket is elárult a nagy napról, amely korántsem akkora fényűzésben zajlott, ahogyan a legtöbben azt gondolhatták.

 

Az ötszörös aranylabdás, 41 éves Cristiano Ronaldo és a 32 esztendős Georgina Rodríguez történetét mára talán minden szurkoló jól ismeri: tíz éve ismerkedtek meg egymással egy madridi divatüzletben, azóta együtt vannak és öt gyermeket nevelnek, összesen két közös lányuk született. 

A sztárpár múlt hét kedden, augusztus 11-én házasodott össze egymással, pont első találkozásuk tizedik évfordulóján, de a vártnál szerényebb körülmények között, nagy lagzi nélkül, amennyire lehet, titokban – a nagy napról csak egy Instagram-posztot tettek közzé. A Daily Mail friss beszámolója szerint CR7 csak egy pólót és egy zakót viselt, míg Georgina egy hófehér Gucci-ruhát – csakúgy, mint a megismerkedésük napján.

Bár maga a szertartás – amelyre Portugáliában, nem messze Lisszabontól, új otthonukban, azon belül is a nappali étkezőjében került sor – visszafogott volt, a Georgina által viselt ékszerek egyáltalán nem: a beszámolók szerint összesen 56 millió fontot (!), tehát közel 24 milliárd forintot értek. A fülbevalót, a karkötőt és az egyszerű aranygyűrűt egy hibátlan, 200 karátos, hófehér D-gyémánt díszítette. 

Georgina Rodríguez azóta a Vogue magazin nyári kiadásának interjút is adott, amelyben elmondta: „Egy álom volt. Úgy döntöttünk, a házunk nappalijában esküdünk meg, ahol reggelizünk, ebédelünk, vacsorázunk. Ahol az életünket éljük. Azt szeretném, ha harminc év múlva a gyerekeink úgy tekintetének erre vissza, hogy valami csodálatos dolog történt ennél az asztalnál: a szüleink esküvői fogadalma.”

Cristiano Ronaldo felesége ugyanakkor azt is megerősítette, hogy a jövőben készülnek nagy lagzit is tartani családdal, barátokkal – vélhetően azzal a felhajtással, amit a média most, az eredeti eskütétel alkalmával is „elvárt” volna.

Nemrég CR7 bejelentette, hogy a 2026–2027-es lehet profi pályafutása utolsó idénye. A 41 éves szupersztár 976 gólnál jár karrierje során, tehát még 24 továbbira van szüksége az 1000 gólos álomhatár eléréséhez. Vélhetően visszavonul 2027 tavaszán, ha ez odáig összejön.

 

Portugália Cristiano Ronaldo sztáresküvő esküvő Georgina Rodríguez
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