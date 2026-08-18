Egyszerű szertartás, meghitt eskütétel, de 56 millió fontos ékszer – ilyen volt Cristiano Ronaldóék esküvője

Az ötszörös aranylabdás, 41 éves Cristiano Ronaldo és a 32 esztendős Georgina Rodríguez történetét mára talán minden szurkoló jól ismeri: tíz éve ismerkedtek meg egymással egy madridi divatüzletben, azóta együtt vannak és öt gyermeket nevelnek, összesen két közös lányuk született.

A sztárpár múlt hét kedden, augusztus 11-én házasodott össze egymással, pont első találkozásuk tizedik évfordulóján, de a vártnál szerényebb körülmények között, nagy lagzi nélkül, amennyire lehet, titokban – a nagy napról csak egy Instagram-posztot tettek közzé. A Daily Mail friss beszámolója szerint CR7 csak egy pólót és egy zakót viselt, míg Georgina egy hófehér Gucci-ruhát – csakúgy, mint a megismerkedésük napján.

Bár maga a szertartás – amelyre Portugáliában, nem messze Lisszabontól, új otthonukban, azon belül is a nappali étkezőjében került sor – visszafogott volt, a Georgina által viselt ékszerek egyáltalán nem: a beszámolók szerint összesen 56 millió fontot (!), tehát közel 24 milliárd forintot értek. A fülbevalót, a karkötőt és az egyszerű aranygyűrűt egy hibátlan, 200 karátos, hófehér D-gyémánt díszítette.

Georgina Rodríguez azóta a Vogue magazin nyári kiadásának interjút is adott, amelyben elmondta: „Egy álom volt. Úgy döntöttünk, a házunk nappalijában esküdünk meg, ahol reggelizünk, ebédelünk, vacsorázunk. Ahol az életünket éljük. Azt szeretném, ha harminc év múlva a gyerekeink úgy tekintetének erre vissza, hogy valami csodálatos dolog történt ennél az asztalnál: a szüleink esküvői fogadalma.”

Cristiano Ronaldo felesége ugyanakkor azt is megerősítette, hogy a jövőben készülnek nagy lagzit is tartani családdal, barátokkal – vélhetően azzal a felhajtással, amit a média most, az eredeti eskütétel alkalmával is „elvárt” volna.

Nemrég CR7 bejelentette, hogy a 2026–2027-es lehet profi pályafutása utolsó idénye. A 41 éves szupersztár 976 gólnál jár karrierje során, tehát még 24 továbbira van szüksége az 1000 gólos álomhatár eléréséhez. Vélhetően visszavonul 2027 tavaszán, ha ez odáig összejön.