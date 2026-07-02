Nemzeti Sportrádió

José Barroso: Nem láttam még olyan futballistát, aki Cristiano Ronaldónál jobban akarja a győzelmet

BORBOLA BENCEBORBOLA BENCE
2026.07.02. 12:32
null
José Barroso szerint a horvátok játékstílusa kifejezetten kedvezhet a portugáloknak a két csapat rangadóján (Fotó: Árvai Károly)
Címkék
Portugália Cristiano Ronaldo foci vb 2026 vb 2026 José Barroso Horvátország
 José Barroso, a Braga korábbi csapatkapitánya szerint Portugália eddig visszafogott volt a világbajnokságon, Cristiano Ronaldo pedig 41 évesen a vb-n is tud kimagasló teljesítményt nyújtani.  

– Portugália továbbjutott a csoportjából, de nem kápráztatta el a világot. Egyetért? 
– A csapat megtette, amit elvártak tőle, simán továbbjutott, de az igaz, hogy nem mutatott lehengerlő futballt – válaszolta lapunknak az 55 éves José Barroso, Fehér Miklós egykori bragai csapattársa, egyszeres portugál válogatott középpályás. – Egy-egy világbajnokság elején nem az a legfontosabb, hogy a csapat látványosan, nagy különbséggel nyerjen, hanem hogy megoldja a feladatát, alkalmazkodjon az ellenfelekhez, túlélje a nehéz pillanatokat – és továbbjusson.

– Mi okozta eddig a legnagyobb nehézséget a portugál válogatottnak? 
– Elsősorban a riválisok fizikuma. A csoportellenfelek – a Kongói DK, Üzbegisztán, Kolumbia – erősek voltak a test test elleni párharcokban, sokat futva nem engedték kibontakozni a támadójátékunkat. Portugália a technikás, kreatív futballistákra épít, de amikor az ellenfél ennyire erős és kemény, nem mindig lehet szép játékkal könnyedén megoldani a helyzeteket.

– A harminckettő között Horvátország az ellenfél. Mire számít?     
– Horvátország kifejezetten kellemes ellenfél lehet Portugáliának. Természetesen erős válogatottról beszélünk, tele jelentős nemzetközi tapasztalattal felvértezett márkás labdarúgóval, de… A horvát csapat elsősorban nem a fizikai erejével igyekszik érvényesülni, inkább futballozni akar, hagyja játszani a másikat is, ami kedvezhet Portugáliának. Mi akkor érezzük igazán jól magunkat a pályán, ha van terület, van ritmus, lehet kombinálni és technikai fölényt kialakítani.

– Mire kell a horvát válogatott ellen leginkább odafigyelni?     
– A horvátok keretében legalább fél tucat játékos van, aki egyetlen mozdulattal képes eldönteni egy meccset. De bízom benne, hogy ez a mérkőzés nem görcsös lesz és unalmas, hanem olyan, amelyen két támadó felfogású együttes találkozik, és Portugália tudja jobban érvényesíteni az akaratát.

– Mit gondol, eljuthatnak a döntőig a portugálok?     
– Mindig nagy az elvárás a csapattal szemben, a szurkolók természetesen azt szeretnék, ha messzire jutnánk. Nemcsak Portugáliában, hanem világszerte sokan drukkolnak a válogatottnak, Cristiano Ronaldo ma is rengeteget jelent a válogatottnak.

FIFA World Cup 2026 - Group K - Colombia v Portugal
Fotó: Reuters

– Szellemi vezér is?     
– A motiváltsága még most, negyvenegy éves korában is elképesztő. Sohasem láttam még olyan futballistát, aki nála jobban akarná a győzelmet. A csapattársai is idolként tekintenek rá, és láthattuk, a világbajnokságon is képes még kiemelkedő teljesítményt nyújtani.

– Hogyan értékeli a vb-n eddig látottakat?     
– Sok a meglepetés, és mivel mi még versenyben vagyunk, kifejezetten tetszik a torna. Több olyan válogatott is kiesett, amelytől többet vártunk, elég csak Uruguayra, Németországra vagy Hollandiára gondolni. Ugyanakkor olyan csapatok is megmutatták erejüket, amelyekről talán sokan azt hitték, nem lesznek versenyképesek. Különösen az afrikai válogatottakra gondolok, rendkívül erősek, intenzívek, sok problémát okoznak az ellenfeleiknek.

– Több mint háromszázötven mérkőzésen lépett pályára a Bragában, csapattársa volt a tragikusan fiatalon elhunyt Fehér Miklósnak. Amikor az előző idényben a Ferencváros Portugáliában lépett pályára az Európa-ligában, egy szál rózsát vitt korábbi csapattársa emlékére a stadionba.     
– Sohasem felejtem el Mikit! Kölcsönben futballozott nálunk, s a klubnál a mai napig fájó szívvel emlékeznek rá. Szoros kapcsolatunk volt, a hétköznapokban is kitűnően megértettük egymást. A barátom volt, sőt a mai napig az… Csak már odafentről figyel. Amikor Portóból megérkezett hozzánk, egy-két nap alatt beilleszkedett, elfogadta a csapat. Mindenkivel megtalálta a közös hangot. Rendkívül kedves, szerény, szimpatikus srác volt – meg persze kiváló csatár. Büszke vagyok rá, hogy a Bragánál töltötte a legsikeresebb szezonját Portugáliában.

A tapasztalat és a javuló forma jó érv a horvátok mellett
Tomislav Ivkovic (Fotó: AFP)

Mindkét válogatott teljesítménye elmaradt attól, amit a (közel)múlt, de akár a jelen alapján reméltek a szurkolók, így viszont kiegyenlített csatára lehet számítani – vélekedik Tomislav Ivkovic, a jugoszláv válogatott egykori, horvát nemzetiségű kapusa, aki csaknem egy évtizedet húzott le Portugáliában légiósként.

A portugál válogatott félelmetes erejű, elég megnézni, hogy a játékosok mely klubokban játszanak. Tisztelnünk kell az ellenfelet, de úgy érzem, ötven százalék az esély mindkét oldalon” – fogalmazott a Record megkeresésére a zágrábi születésű szakember, aki ma már edzőként keresi a kenyerét. Ivkovic szerint Horvátország azért kezdett harmatosabban a világbajnokságon, mert a meghatározó játékosok sérülésekkel bajlódtak korábban, de a torna előrehaladtával egyre jobb formába lendülnek.

„A horvát válogatott meccsről meccsre javul – bizakodik Tomislav Ivkovic. – Az első fordulóban, Anglia ellen jó első félidőt játszottunk, de a másodikban nem sikerült megtartani az egyensúlyt. A Panama elleni mérkőzésen valamivel jobbak voltunk, hiszen muszáj volt nyernünk, míg Ghánával szemben szinte végig kézben tartottuk az irányítást, leszámítva a gól előtti szituációt. Fontos játékosok – Josko Gvardiol, Luka Modric, Mateo Kovacic vagy Andrej Kramaric – hosszú időt hagytak ki sérülés miatt, és kevés játékperccel érkeztek meg a világbajnokságra, vagyis messze nem a legjobb formájukban, de óriási tapasztalattal rendelkeznek, és meccsről meccsre egyre jobban érzik magukat a pályán.”

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
Péntek, 1.00: Portugália–Horvátország, Toronto (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

 

Portugália Cristiano Ronaldo foci vb 2026 vb 2026 José Barroso Horvátország
Legfrissebb hírek

Algéria szövetségi kapitánya úgy ismeri a svájci válogatottat, mint a tenyerét

Foci vb 2026
5 perce

Vladimir Petkovic svájci múltja jelentős előny lehet az algériai válogatottnak

Foci vb 2026
11 perce

Íme, a vb-történet aranycipősei és a góllövőlista állása!

Foci vb 2026
21 perce

Vb 2026: Dzeko a kieséses szakasz eddigi legidősebb mezőnyjátékosa

Foci vb 2026
41 perce

Fehér Miklós egykori bragai csapattársa szerint Portugália eddig visszafogott volt a világbajnokságon

Foci vb 2026
1 órája

Joao Félix üzent a kritikusoknak: újra elvállalná a tizenegyest

Foci vb 2026
1 órája

A portugálok és a horvátok is a váltómezüket viselik egymás ellen – a mai mezek

Foci vb 2026
1 órája

Pape Gueye nem játszik a szenegáli válogatottban, ha marad az edzői stáb

Foci vb 2026
1 órája
Ezek is érdekelhetik