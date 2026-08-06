Nemzeti Sportrádió

Zlatko Dalic lesz az Arab Emírségek szövetségi kapitánya – sajtóhír

V. H. L.V. H. L.
2026.08.06. 15:53
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Zlatko Dalic (Fotó: Getty Images)
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Zlatko Dalic Horvátország Egyesült Arab Emírségek szövetségi kapitány
Nem maradt sokáig állás nélkül Zlatko Dalic, a horvát férfi labdarúgó-válogatott volt szövetségi kapitánya, aki a 24sata.hr értesülése szerint az Arab Emírségek nemzeti csapatának irányítását veszi át.

Zlatko Dalic folytatja edzői pályafutását – adta hírül csütörtökön a 24sata.hr internetes hírportál. A médium szerint a horvát férfi labdarúgó-válogatottat 2018-ban világbajnoki ezüstéremig, 2022-ben bronzig kormányzó edző az Arab Emírségek nemzeti csapatát vezeti a jövőben, amelyet szeptember 24-én, Dzsiddában, a Jemen elleni Öböl-kupa-mérkőzésen  irányít először.

A horvát kispadról az amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű vb után távozó szakember klubedzőként már dolgozott a közel-keleti országban, 2014 és 2017 között az Al-Ain vezetőedzője volt, amellyel bajnoki címet, Elnök-kupát és szuperkupát nyert, és bejutott az Ázsiai Bajnokok Ligája döntőjébe.

Dalic a román Cosmin Olaroiu utóda lesz, s a harmadik horvát, aki az Emírségek válogatottját dirigálja: Tomislav Ivic 1995-től 1996-ig, Srecko Juric pedig 1997-ben töltötte be a posztot. A 24sata.hr szerint az 59 éves szakember a szaúdiak és a dél-koreaiak ajánlatát utasította vissza.

 

Zlatko Dalic Horvátország Egyesült Arab Emírségek szövetségi kapitány
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