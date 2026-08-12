Nemzeti Sportrádió

Képek: így mondta ki a boldogító igent Cristiano Ronaldo

H. Á.H. Á.
2026.08.12. 10:24
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Georgina Rodríguez és Cristiano Ronaldo néhány perces ifjú párként
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Portugália Cristiano Ronaldo házasság Georgina Rodriguez
Kedden Portugáliában, Lisszabon egyik tengerparti elővárosában, Cascaisban egy évvel eljegyzésük után összeházasodott Cristiano Ronaldo és Georgina Rodríguez. A pár szűk körű polgári ceremónián öt gyermekük jelenlétében mondta ki a boldogító igent.

Az esküvőről beszámoló Daily Mail szerint egyébként az elmúlt napokban már keringtek pletykák arról, hogy a portugál sztár és kedvese összekötik életüket. Olyannyira, hogy már azt is biztosra vették a 233-szoros portugál válogatott labdarúgó házasságkötése a funchali székesegyházban lesz, ám a „jól értesültek” által jelzett időpontban egy teljesen más pár szertartása zajlott. A madeirai Fabio Ramos és élete párja Fatima Nicole Cunha Teixeira legalábbis meglepődve állapították meg, hogy a katedrális mellett több ezer rajongó várakozik – csak éppen nem rájuk...

Cristiano Ronaldo és Georgina Rodríguez 2016-ban ismerkedett meg egymással, amikor CR a Real Madridban játszott, a hölgy pedig egy Gucci üzletben eladóként dolgozott. A portugál támadó ebbe a boltba tért be vásárolni a legidősebb fiával, s néhány barátjával – a többi pedig már történelem, ahogy az a Netflixen látható, I am Georgina című három évados, 18 részes dokumentumfilm-sorozatból is kiderül...

 

Portugália Cristiano Ronaldo házasság Georgina Rodriguez
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