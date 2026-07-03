Modric a vb-kiesés után: Ha a másik oldalon történik, a VAR-t nem használják

Luka Modric könnyes szemmel válaszolt az újságírók kérdéseire a Portugália elleni tizenhatoddöntős kiesést követően. A horvátok aranylabdás klasszisa egyelőre nem árulta el, hogy játszik-e a jövőben a válogatottban.

Ahogy a pályán a lefújást követően Petar Sucic és Mateo Kovacic, úgy az újságírók előtt Luka Modric is elsírta magát. Az aranylabdás játékos arra a kérdésre, hogy folytatja-e válogatottbeli szereplését, azt válaszolta: „Most nem alkalmas az idő, hogy erről beszéljek. Hamarosan megtudják.”

A Portugáliától elszenvedett 2–1-es vereség után, a lefújást követően úgy tűnt, Modric nagyon dühös volt, és a játékvezetőt okolja a kiesésért. A középpályás erre a felvetésre úgy reagált, bár az első félidőben nem a legjobb arcukat mutatták, a másodikban „fenomenális” meccset játszottak, és hozzátette, olyan dolgok történtek a pályán, melyek „hihetetlenek” voltak a számára. Luka Modric ezzel együtt kijelentette: büszkék lehetnek arra, amit a második félidőben nyújtottak, és többet érdemeltek volna.

Modric elárulta, a játékvezető azt mondta az elvett egyenlítő gól után, hogy Matanovic hozzáért a labdához, ám a 40 éves legenda közölte: „Megnéztük a felvételt, sehol sem látszik, hogy hozzáért volna a labdához. Ha nem ér hozzá a labdához, az nem les” – a labdába épített chip jelezte a labdaérintést, ezért ítéltek lest a VAR jelzésére.

A Cristiano Ronaldóval való diskurzusról Modric annyit mondott: normális beszélgetés zajlott közöttük, nem volt benne semmi különös.

Később Modric ismét a játékvezetést, illetve egészen pontosan a VAR-t kritizálta, mint elmondta, ő már a bevezetésekor jelezte, nem tetszik neki a rendszer, a portugál büntetőt megelőző szabálytalanság kapcsán pedig azt mondta, ha ez a másik oldalon történik, nincs 11-es. Luka Modric szerint csak akkor lenne szabad használni a videóbírót, ha „200%-os” a hiba, ha nem egyértelmű, és a „szürke zónát” kell vizsgálni, akkor nem. Modric úgy véli, ezúttal az utóbbi történt: „Ezért mondom, hogy akkor kell alkalmazni, ha a hiba 200 százalékban fennáll. Ha így és úgy is lehet kezelni valamit, akkor nem szabad, hogy beleszóljon.”