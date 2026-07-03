Fotók: Modric búcsúja, Cristiano Ronaldo „Bielsája” és megemlékezés Jotáról
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
PORTUGÁLIA–HORVÁTORSZÁG 2–1 (0–0)
Toronto, Toronto Stadion, 43 036 néző. Vezette: Espen Eskas (norvég)
PORTUGÁLIA: Diogo Costa – Cancelo (G. Ramos), Rúben Dias, R. Veiga, Nuno Mendes – J. Neves, Vitinha (B. Silva, 62.) – Pedro Neto (Conceicao, 63.), B. Fernandes (N. Semedo, 63.), R. Leao – C. Ronaldo (R. Neves, 81.). Szövetségi kapitány: Roberto Martínez
HORVÁTORSZÁG: Livakovic – Stanisic, Sutalo, Pongracic, Perisic – Modric, Kovacic – Vlasic (Gvardiol, 90+2.), P. Sucic, Baturina (Pasalic, 68.) – Budimir (Matanovic, a szünetben). Szövetségi kapitány: Zlatko Dalic
Gólszerzők: C. Ronaldo (68. – 11-esből), G. Ramos (90+4.), ill. (Perisic (53.)