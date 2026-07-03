Nemzeti Sportrádió

Fotók: Modric búcsúja, Cristiano Ronaldo „Bielsája” és megemlékezés Jotáról

CSELŐTEI MÁRKCSELŐTEI MÁRK
2026.07.03. 04:07
Modric és Ronaldo ölelkezése (Fotók: Getty Images)
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Portugália Cristiano Ronaldo foci vb 2026 foci vb Luka Modric vb 2026 vb-hírfolyam Horvátország fotók galéria
Mint ismert, egy igencsak felejthető első félidő után Horvátország vezetést szerzett, Portugália azonban Cristiano Ronaldo és Goncalo Ramos góljaival fordított a hajrában, így 2–1-re nyert a legjobb 32 között Torontóban az észak-amerikai labdarúgó-világbajnokságon. Jöjjenek a meccs legjobb fotói!

 

Portugal v Croatia: Round of 32 - FIFA World Cup 2026
CR7, mint Marcelo Bielsa a hűtőládán
Portugal v Croatia: Round of 32 - FIFA World Cup 2026
Torontóban is hidratálni kell
Portugal v Croatia: Round of 32 - FIFA World Cup 2026
Elégedett mosoly
Portugal v Croatia: Round of 32 - FIFA World Cup 2026
Modric és Ronaldo a meccs után
Portugal v Croatia: Round of 32 - FIFA World Cup 2026
Modric búcsúzik a vb-től, de a válogatottól és a profi futballtól is?

 

Portugal v Croatia: Round of 32 - FIFA World Cup 2026
Összetört horvátok...
Portugal v Croatia: Round of 32 - FIFA World Cup 2026
 
Portugal v Croatia: Round of 32 - FIFA World Cup 2026
 
Portugal v Croatia: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026
Emlékezés Jotára
Portugal v Croatia: Round of 32 - FIFA World Cup 2026
 

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
PORTUGÁLIA–HORVÁTORSZÁG 2–1 (0–0) 
Toronto, Toronto Stadion, 43 036 néző. Vezette: Espen Eskas (norvég)
PORTUGÁLIA: Diogo Costa – Cancelo (G. Ramos), Rúben Dias, R. Veiga, Nuno Mendes – J. Neves, Vitinha (B. Silva, 62.) – Pedro Neto (Conceicao, 63.), B. Fernandes (N. Semedo, 63.), R. Leao – C. Ronaldo (R. Neves, 81.). Szövetségi kapitány: Roberto Martínez   
HORVÁTORSZÁG: Livakovic – Stanisic, Sutalo, Pongracic, Perisic – Modric, Kovacic – Vlasic (Gvardiol, 90+2.), P. Sucic, Baturina (Pasalic, 68.) – Budimir (Matanovic, a szünetben). Szövetségi kapitány: Zlatko Dalic
Gólszerzők: C. Ronaldo (68. – 11-esből), G. Ramos (90+4.), ill. (Perisic (53.)

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Portugália Cristiano Ronaldo foci vb 2026 foci vb Luka Modric vb 2026 vb-hírfolyam Horvátország fotók galéria
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