„Valószínűleg ez lesz az utolsó idényem” – Cristiano Ronaldo belengette a visszavonulását

„Valószínűleg ez lesz az utolsó idényem a futballban, és fantasztikus örökséget akarok hátrahagyni” – nyilatkozta a Vogue magazinnak Cristiano Ronaldo, aki elmondta, sok mindennel kell majd elfoglalnia magát, hogy helyettesítse a labdarúgást az életében, de biztosított mindenkit, hogy mindent eltervezett arra az időszakra, amikor már szögre akasztotta a cipőjét.

„Már a teljes jövőmet megterveztem. Rengeteg mindennel foglalom majd le magamat, nehéz lenne egy dolgot megnevezni. Mivel a labdarúgás nagy űrt hagy maga után, nem csak egyvalamivel kell kitöltenem a szabadidőmet. Több szórakozást és utazást tervezek, valamint hogy több padelt nézek, illetve többször űzöm is, mivel nagyon szeretem. És továbbra is élveznem kell azt, ami elértem, vagyis elértünk, elvégre huszonöt év telt el sok áldozat meghozatalával” – tette hozzá a 41 esztendős portugál támadó, aki – mint az A Bola írja – az interjút a keddi esküvője (Georgina Rodríguez argentin-spanyol modellel kötötte össze az életét a portugáliai Cascaisban) környékén adta a divatmagazinnak.

CR klubcsapata, az Al-Naszr számára szombaton indult el az idény a szaúdi Pro League-ben, és a rijádi együttes 3–0-ra legyőzte az Al-Fatehet, ám az Eb-győztes sztár nélkül, aki nem volt ott a meccskeretben.