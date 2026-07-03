Nemzeti Sportrádió

Jelzett a chip a labdában: ezért fújták vissza a horvátok gólját a 103. percben – videó

CSELŐTEI MÁRKCSELŐTEI MÁRK
2026.07.03. 05:26
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Mint ismert, Portugália 2–1-re nyert Horvátország ellen a legjobb 32 között Torontóban az észak-amerikai labdarúgó-világbajnokságon. Luka Modricék a 103. percben ugyan kiegyenlítettek, a VAR érvénytelenítette a találatot. Hogy miért? Nos, van egy chip a labdában a vb-n, ami megmutatja, ha hozzáérnek. Ez alapján fújták vissza a horvát gólt a hosszabbítás 13. percében a portugálok ellen.

 

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
PORTUGÁLIA–HORVÁTORSZÁG 2–1 (0–0) 
Toronto, Toronto Stadion, 43 036 néző. Vezette: Espen Eskas (norvég)
PORTUGÁLIA: Diogo Costa – Cancelo (G. Ramos, 63.), Rúben Dias, R. Veiga, Nuno Mendes – J. Neves, Vitinha (B. Silva, 62.) – Pedro Neto (Conceicao, 63.), B. Fernandes (N. Semedo, 63.), R. Leao – C. Ronaldo (R. Neves, 81.). Szövetségi kapitány: Roberto Martínez   
HORVÁTORSZÁG: Livakovic – Stanisic, Sutalo, Pongracic, Perisic – Modric, Kovacic (Kramaric, 90+6.) – Vlasic (Gvardiol, 90+2.), P. Sucic, Baturina (Pasalic, 68.) – Budimir (Matanovic, a szünetben). Szövetségi kapitány: Zlatko Dalic
Gólszerzők: C. Ronaldo (68. – 11-esből), G. Ramos (90+4.), ill. (Perisic (53.)

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