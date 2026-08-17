Nemzeti Sportrádió

Sergio Busquets visszatér a Barcához – hivatalos

V. H. L.V. H. L.
2026.08.17. 13:34
Sergio Busquets szeretett klubjánál kezdi meg edzői pályafutását (Fotó: Getty Images)
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FC Barcelona Sergio Busquets La Liga
Három év után visszatér az FC Barcelonához a játékosként világ- és Európa-bajnok, háromszoros BL-győztes Sergio Busquets, aki a klub második csapatánál Juliano Belletti munkáját segíti.

Igazi klublegendát sikerült visszacsábítania az FC Barcelonának: Sergio Busquets a katalánok második csapata, a Barca Atletic másodedzője lesz – jelentette be az egyesület. A 38 éves szakember, aki az év elején akasztotta szögre a futballcipőt, a második csapat vezetőedzője, Juliano Belletti munkáját segíti majd.

A 38 éves exfutballista, aki a Barca tagjaként többek között kilenc bajnoki címet, hét Király-kupa és három Bajnokok Ligája-trófeát szerzett, a spanyol válogatottal pedig a világ- és az Európa-bajnoki címet is begyűjtötte, 722 meccsével a harmadik legtöbbször pályára lépő Barca-játékos. Busquets az Inter Miamiból vonult vissza, s az együttesnél ellátott feladatai mellett edzői képesítést is szerez.

 

 

FC Barcelona Sergio Busquets La Liga
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