Sergio Busquets visszatér a Barcához – hivatalos

Igazi klublegendát sikerült visszacsábítania az FC Barcelonának: Sergio Busquets a katalánok második csapata, a Barca Atletic másodedzője lesz – jelentette be az egyesület. A 38 éves szakember, aki az év elején akasztotta szögre a futballcipőt, a második csapat vezetőedzője, Juliano Belletti munkáját segíti majd.

A 38 éves exfutballista, aki a Barca tagjaként többek között kilenc bajnoki címet, hét Király-kupa és három Bajnokok Ligája-trófeát szerzett, a spanyol válogatottal pedig a világ- és az Európa-bajnoki címet is begyűjtötte, 722 meccsével a harmadik legtöbbször pályára lépő Barca-játékos. Busquets az Inter Miamiból vonult vissza, s az együttesnél ellátott feladatai mellett edzői képesítést is szerez.