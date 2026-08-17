Nemzeti Sportrádió

Mark Selby negyedszer győzött a kínai tornán, és beérte Neil Robertsont

R. P.R. P.
2026.08.17. 15:40
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Mark Selby újra nagy formában (Fotó: Getty Images)
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snooker Noppon Saengkham sznúker Mark Selby
A papírformának megfelelően a négyszeres világbajnok Mark Selby diadalmaskodott a tajjüani kínai nyílt sznúkerbajnokság döntőjében, pályafutása során negyedszer.

A döntőben 43 éves angol klasszis 10–6-ra verte meg a thaiföldi meglepetésembert, Noppon Saengkhamot (aki úgy menetelt a döntőig, hogy közben három világbajnokot, Judd Trumpot, Ronnie O’Sullivant és Shaun Murphyt is legyőzte), így immár 26 pontszerzőtorna-győzelmet számlál, amivel az örökranglista hetedik helyére jött fel, beérve az ausztrál Neil Robertsont.

Sikerével Selby 250 ezer fontot (106 millió forint) kasszírozott, és a világranglistán meg feljön a kilencedik helyről az ötödikre.

SZNÚKER, CHINA OPEN, TAJJÜAN
Döntő
Mark Selby (angol)–Noppon Saengkham (thaiföldi) 10–6

 

snooker Noppon Saengkham sznúker Mark Selby
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