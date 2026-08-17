Mark Selby negyedszer győzött a kínai tornán, és beérte Neil Robertsont

A döntőben 43 éves angol klasszis 10–6-ra verte meg a thaiföldi meglepetésembert, Noppon Saengkhamot (aki úgy menetelt a döntőig, hogy közben három világbajnokot, Judd Trumpot, Ronnie O’Sullivant és Shaun Murphyt is legyőzte), így immár 26 pontszerzőtorna-győzelmet számlál, amivel az örökranglista hetedik helyére jött fel, beérve az ausztrál Neil Robertsont.

Sikerével Selby 250 ezer fontot (106 millió forint) kasszírozott, és a világranglistán meg feljön a kilencedik helyről az ötödikre.

SZNÚKER, CHINA OPEN, TAJJÜAN

Döntő

Mark Selby (angol)–Noppon Saengkham (thaiföldi) 10–6