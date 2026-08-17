Megműtötték Tarcsi Róbertet, aki úgy érezte, lyuk van a fején

„Tarcsi Róbert túl van a műtéten. Támadónk a Kisvárda elleni mérkőzésen sérült meg egy ütés után. Azonnal érezte, hogy nagy a baj” – írja a nyiregyhazaspartacus.hu, amely egy nyilatkozatot is közölt a támadótól a sikeres beavatkozást követően.

„Nagyon erős fájdalmat éreztem, mintha egy lyuk lenne a fejemen – idézte fel a sérülését Tarcsi Róbert. – Azonnal azt néztem, hogy megvan-e a szemem, és látok-e vele. Foltokat láttam, ami részben megnyugtatott, de éreztem, hogy nagy a baj. Aztán kettős látásom lett, ami azért keletkezett, mert elmozdult a szemgolyó. Ezt és a törést kellett műtéttel korrigálni, ami hétfőn megtörtént. Bevallom, miután kórházba kerültem, este 10-ig nem mertem tükörbe nézni, nagyon féltem a látványtól, hogy mi fogad majd, de már jobban vagyok, az orvosok szerint jól sikerült az operáció.”

Az egyelőre kérdéses, Tarcsi mikor térhet vissza a pályára, de az már biztos, hogy eleinte védőmaszkot kell majd viselnie.

„Révész Bálint, a klub elnöke azonnal érdeklődött, és mindenben igyekezett segíteni, amiért nagyon hálás vagyok. A stábtagok is támogatásukról biztosítottak, a társak, csapattagok is folyamatosan keresnek, ami nagyon jól esik. Remélem, rövidesen egy speciális maszkban visszatérhetek és újra a többiekkel edzhetek” – nyilatkozta Tarcsi.