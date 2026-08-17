Nemzeti Sportrádió

Franko Kovacevic és Madarász Ádám a Fradi El-keretében

R. P.R. P.
2026.08.17. 16:38
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Fotó: Török Attila
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FTC Madarász Ádám Franko Kovacevic Trabzonspor Európa-liga
A Ferencváros labdarúgócsapata kijelölte keretét a Trabzonspor elleni párharcra az Európa-liga playoffkörében. A La Louviere-be távozó Gruber Zsombor helyett Franko Kovacevic és Madarász Ádám is bekerült a csapatba.

Borbély Balázs csapata augusztus 20-án játssza az első meccset a Trabzonsporral, egy héttel később jön a visszavágó.

„Hétfőn a Ferencváros élve a szabályok adta lehetőséggel két változtatást hajtott végre a mérkőzésre nevezett keretben. Ezek szerint Borbély Balázs keretéből kikerült az időközben eligazolt Gruber Zsombor, a helyére pedig a horvát Franko Kovacevic került be, továbbá a B-listára Madarász Ádám is felkerült”írta közleményében a Ferencváros. 

A FERENCVÁROS KERETE
Kapusok: Dibusz Dénes, Őri Levente, Radnóti Dániel*, Varga Ádám
Védők: Botka Endre, Cadu, Gómez Mariano, Lakatos Csongor*, Nagy Olivér, Osváth Attila, Toon Raemaekers, Nathan Zohoré
Középpályások: Nagy Ádám, Daniel Arzani, Bagi Ádám*, Corbu Máriusz, Alekszandar Csirkovics, Gavriel Kanikovszki, Naby Keita, Jonathan Levi, Callum O’Dowda, Philippe Rommens, Edgar Szevikjan, Kristoffer Zachariassen, Madarász Ádám*
Támadók: Gólik Benjámin*, Lenny Joseph, Lisztes Krisztián, Szabó Szilárd*, Varga Zétény*, Bamidele Yusuf, Franko Kovacevic
A *-gal jelölt játékosok a B-listán szerepelnek

 

SELEJTEZŐ, PLAYOFFKÖR
1. MÉRKŐZÉS
Augusztus 20., csütörtök
19.00: Trabzonspor (török)–FERENCVÁROS
VISSZAVÁGÓ
Augusztus 27., csütörtök
20.30: FERENCVÁROS–Trabzonspor (török)

 

FTC Madarász Ádám Franko Kovacevic Trabzonspor Európa-liga
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