Franko Kovacevic és Madarász Ádám a Fradi El-keretében

Borbély Balázs csapata augusztus 20-án játssza az első meccset a Trabzonsporral, egy héttel később jön a visszavágó.

„Hétfőn a Ferencváros élve a szabályok adta lehetőséggel két változtatást hajtott végre a mérkőzésre nevezett keretben. Ezek szerint Borbély Balázs keretéből kikerült az időközben eligazolt Gruber Zsombor, a helyére pedig a horvát Franko Kovacevic került be, továbbá a B-listára Madarász Ádám is felkerült” – írta közleményében a Ferencváros.

A FERENCVÁROS KERETE

Kapusok: Dibusz Dénes, Őri Levente, Radnóti Dániel*, Varga Ádám

Védők: Botka Endre, Cadu, Gómez Mariano, Lakatos Csongor*, Nagy Olivér, Osváth Attila, Toon Raemaekers, Nathan Zohoré

Középpályások: Nagy Ádám, Daniel Arzani, Bagi Ádám*, Corbu Máriusz, Alekszandar Csirkovics, Gavriel Kanikovszki, Naby Keita, Jonathan Levi, Callum O’Dowda, Philippe Rommens, Edgar Szevikjan, Kristoffer Zachariassen, Madarász Ádám*

Támadók: Gólik Benjámin*, Lenny Joseph, Lisztes Krisztián, Szabó Szilárd*, Varga Zétény*, Bamidele Yusuf, Franko Kovacevic

A *-gal jelölt játékosok a B-listán szerepelnek

SELEJTEZŐ, PLAYOFFKÖR

1. MÉRKŐZÉS

Augusztus 20., csütörtök

19.00: Trabzonspor (török)–FERENCVÁROS

VISSZAVÁGÓ

Augusztus 27., csütörtök

20.30: FERENCVÁROS–Trabzonspor (török)