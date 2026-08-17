András Csaba tíz helyet javított az asztalitenisz-világranglistán

A nemzetközi szövetség honlapja alapján András Csabának 656 pontja van, eggyel előzi meg az őt követő francia Joe Seyfriedet, és 25 pontra van a közvetlenül előtte álló román Eduard Ionescutól.

András Csaba – miután a selejtezőben három mérkőzést megnyert – múlt héten a WTT-sorozat 1.55 millió dollár összdíjazású malmői versenyén küzdött, amelyen a főtáblán előbb bravúrral legyőzte a 2022-ben Európa-bajnok, csapatban világbajnoki ezüstérmes kínai származású német Dang Qiut (11.), majd a 32 között kikapott az egyiptomi Omar Asszartól (29.).