András Csaba tíz helyet javított az asztalitenisz-világranglistán

András Csaba tíz helyet javított, így az 56. helyen áll a férfi asztaliteniszezők legfrissebb világranglistáján.
A nemzetközi szövetség honlapja alapján András Csabának 656 pontja van, eggyel előzi meg az őt követő francia Joe Seyfriedet, és 25 pontra van a közvetlenül előtte álló román Eduard Ionescutól.
András Csaba – miután a selejtezőben három mérkőzést megnyert – múlt héten a WTT-sorozat 1.55 millió dollár összdíjazású malmői versenyén küzdött, amelyen a főtáblán előbb bravúrral legyőzte a 2022-ben Európa-bajnok, csapatban világbajnoki ezüstérmes kínai származású német Dang Qiut (11.), majd a 32 között kikapott az egyiptomi Omar Asszartól (29.).
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