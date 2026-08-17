Idén élőben közvetítik a YouTube-on a Budapest Félmaratont



Idén azok a szurkolók is valós időben követhetik a 41. Wizz Air Budapest Félmaraton eseményeit, akik nem tudnak kilátogatni a helyszínre: a Telekom Live YouTube csatorna élőben közvetíti a félmaratont, amire 24 ezer nevezőt várnak és új nemzetközi nevezési rekordra is számítanak a szervezők – derül ki a Budapest Sportirod (BSI)a friss tájékoztatásából.

Az előzetes adatok szerint 1103 magyar településről érkező hazai futók mellett a világ 111 országából csatlakozó futóturisták tölthetik meg a verseny Budapest világörökségi helyszíneket érintő útvonalait. A BSI idén is négy különböző versenyszámot indít, hogy mindenki megtalálja a nekik megfelelő kihívást: az életük első versenyén induló kezdők és a tapasztalt amatőr futók mellett profik is rajtvonalhoz állnak, az idei esemény ad otthont ugyanis a félmaraton magyar bajnokságnak is.

„Mindig lenyűgöző látni, milyen elementáris energiával tér vissza a nyári pihenő után a futóközösség. A Wizz Air Budapest Félmaraton nem egyszerű verseny, hanem igazi találkozási pont, ahol a mozgás öröme összehozza a legkülönfélébb embereket: kezdőket, rutinos futókat, gyerekeket, fiatalokat és idősebbeket. Külön öröm számunkra, hogy a magyar bajnokság révén a hazai elit is itt küzd meg a bajnoki címekért, miközben a Telekom Live közvetítésének köszönhetően a távolból szurkolók is teljes egészében részesei lehetnek ennek az élménynek” – nyilatkozta Kocsis Árpád, a Budapest Sportiroda ügyvezetője.

A BSI idén az alábbi távokkal várja az indulókat:

Wizz Air Budapest Félmaraton (egyéni 21,1 km): a klasszikus egyéni táv és a félmaraton magyar bajnokság.

a klasszikus egyéni táv és a félmaraton magyar bajnokság. Wizz Air Páros Félmaraton (két fős váltó): a 21,1 kilométeres táv megosztása két fős csapatban.

a 21,1 kilométeres táv megosztása két fős csapatban. Powerade Trió Félmaraton (háromfős váltó): teljesítés háromfős csapatban, megosztott szakaszokkal.

teljesítés háromfős csapatban, megosztott szakaszokkal. Szimpatika 10 km: rövidebb, gyorsabb útvonal a félmaratoni hangulat kedvelőinek.

A 41. Wizz Air Budapest Félmaraton a Pázmány Péter sétányról indulva a Duna mentén, Budapest festői szépségű, világörökségi helyszíneket is érintő útvonalon vezeti végig a mezőnyt. A szervezők arra biztatnak mindenkit, hogy látogasson ki a Duna-partra, és buzdítsa a futókat, hogy a résztvevők felejthetetlen élménnyel gazdagodjanak.

A futók biztonságáról a hivatalos egészségügyi szolgálat mellett a mezőnnyel együtt haladó „futóorvosok” is gondoskodnak. A hangulatot a pálya mentén felállított zenekarok és szurkolói pontok biztosítják.

A BSI idén is kiemelt figyelmet fordít az újonnan indulókra: az első félmaratoni vagy 10 kilométeres távjukat teljesítők kiegészítő feliratot kapnak a rajtszámukhoz, segítve a szurkolók buzdítását. Minden sikeres célba érkező egyedi éremmel és emlékpólóval zárja a versenyt.