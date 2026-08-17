Nemzeti Sportrádió

Az MTK-ból igazolt szűrőt a Csíkszereda

B. M.B. M.
2026.08.17. 16:05
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Fotó: FB/FK Csíkszereda
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FK Csíkszereda MTK Budapest Horváth Artúr Superliga
Tízre nőtt az FK Csíkszereda anyaországi játékosainak száma, miután a román Superligában szereplő székelyföldi klub bejelentette Horváth Artúr szerződtetését az MTK-tól. A játékos kölcsönben érkezett a kékf-fehérektől.

A 22 éves, szegedi születésű védekező középpályás szülővárosában, majd a Vasas Akadémián nevelkedett, és 2018-ban került a kék-fehérekhez. A korosztályos válogatottakat is végigjáró Horváth Artúr 2022 májusában mutatkozott be a kék-fehérek felnőtt csapatában, ahol azóta 101 tétmérkőzésen 8 gólt szerzett. 

A román élvonalban öt forduló után egy ponttal álló Csíkszereda csütörtökön Román Kupa-selejtezőt játszik Bukarestben a Liga 2-es Steaua ellen, ezen a találkozón már Horváth is pályára léphet.       

 

FK Csíkszereda MTK Budapest Horváth Artúr Superliga
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