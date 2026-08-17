Az MTK-ból igazolt szűrőt a Csíkszereda

A 22 éves, szegedi születésű védekező középpályás szülővárosában, majd a Vasas Akadémián nevelkedett, és 2018-ban került a kék-fehérekhez. A korosztályos válogatottakat is végigjáró Horváth Artúr 2022 májusában mutatkozott be a kék-fehérek felnőtt csapatában, ahol azóta 101 tétmérkőzésen 8 gólt szerzett.

A román élvonalban öt forduló után egy ponttal álló Csíkszereda csütörtökön Román Kupa-selejtezőt játszik Bukarestben a Liga 2-es Steaua ellen, ezen a találkozón már Horváth is pályára léphet.