Nadir Benbuali távozik Győrből – hivatalos
Nadir Benbuali 2024 nyarán kölcsönben érkezett a belga Charleroitól Győrbe, a magyar klub a következő nyáron végleg meg is szerezte a játékjogát.
A 26 éves labdarúgó első idényében 24 bajnokin hétszer volt eredményes, legutóbb pedig 32 NB I-es meccsen 15 találattal segítette bajnoki címhez a kisalföldieket.
Benbuali az algériai válogatottba is meghívót kapott, ott volt a vb-n, és Jordánia ellen gólt szerzett.
Benbuali pályafutását Egyiptomban, a bajnoki ezüstérmes Pyramids FC csapatában folytatja, amely klubrekordot jelentő összegért vásárolta ki a támadót szerződéséből. A korábbi győri rekordot Vitális Milán tartotta, aki szintén ezen a nyáron távozott Győrből az AEK Athénhoz. Információink szerint Benbualiért 3 millió eurónak megfelelő összeget fizettek az egyiptomiak.
NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ETO FC-NÉL
Érkezők: Leon Balogun (nigériai, Arisz Limassol – Ciprus, szabadon igazolhatóként), Csinger Márk (DAC 1904 – Szlovákia, kölcsön után végleg), Modou Lamin Mass (gambiai, Almasi Football Academy – Nigéria), Modou Lamin Marong (gambiai, FC STK 1924 Samorín – Somorja, Szlovákia), Schön Szabolcs (Bolton Wanderers – Anglia, kölcsön után végleg), Umathum Ádám (Puskás Akadémia FC, legutóbb kölcsönben Csákvár)
Kölcsönbe érkezők: Viktor Djukanovics (montenegrói, Hammarby IF – Svédország)
Kölcsönből visszatérők: Urblík Norbert (magyar-szlovák, FC STK 1924 Samorín – Somorja, Szlovákia)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –
Kiszemeltek: Raki Auani (tunéziai, Riga FC – Lettország), Marc Giger (svájci-kameruni, Union Saint-Gilloise – Belgium), Rodrigo López (Rodrigo López Quinónes, mexikói, Pumas UNAM – Mexikó)
Távozók: Nadir Benbuali (algériai, Pyramids FC – Egyiptom), Ledio Beqja (albán, Egnatia – Albánia, legutóbb kölcsönben Dinamo City – Albánia), Deian Boldor (román, Bp. Honvéd, szabadon igazolhatóként), Csinger Márk (FC Groningen – Hollandia), Farkas Balázs (BVSC-Zugló, kölcsön után végleg), Senna Miangué (belga, Aktobe – Kazahsztán, szabadon igazolhatóként), Olekszandr Piscsur (ukrán-magyar, Girona FC – Spanyolország), Vitális Milán (AEK Athén – Görögország)
Kölcsönbe távozók: Csorba Noel (FC Ajka), Jovan Zivkovic (osztrák-szerb, FK Radnicski 1923 – Szerbia)
Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: –
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Tóth Rajmund (Konyaspor – Törökország)