Nadir Benbuali távozik Győrből – hivatalos

Nadir Benbuali 2024 nyarán kölcsönben érkezett a belga Charleroitól Győrbe, a magyar klub a következő nyáron végleg meg is szerezte a játékjogát.

A 26 éves labdarúgó első idényében 24 bajnokin hétszer volt eredményes, legutóbb pedig 32 NB I-es meccsen 15 találattal segítette bajnoki címhez a kisalföldieket.

Benbuali az algériai válogatottba is meghívót kapott, ott volt a vb-n, és Jordánia ellen gólt szerzett.

Benbuali pályafutását Egyiptomban, a bajnoki ezüstérmes Pyramids FC csapatában folytatja, amely klubrekordot jelentő összegért vásárolta ki a támadót szerződéséből. A korábbi győri rekordot Vitális Milán tartotta, aki szintén ezen a nyáron távozott Győrből az AEK Athénhoz. Információink szerint Benbualiért 3 millió eurónak megfelelő összeget fizettek az egyiptomiak.