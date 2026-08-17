Nemzeti Sportrádió

Nadir Benbuali távozik Győrből – hivatalos

P. GY. B. P. GY. B.
2026.08.17. 12:58
null
Nadir Benbuali Egyiptomban folytatja (Fotó: Török Attila)
Címkék
NB I Nadir Benbuali ETO FC Pyramids FC
Nadir Benbuali távozik az ETO FC-től, és klubrekordot jelentő összegért az egyiptomi Pyramids FC-nél folytatja pályafutását – erről a győriek számoltak be hivatalos felületeiken.

Nadir Benbuali 2024 nyarán kölcsönben érkezett a belga Charleroitól Győrbe, a magyar klub a következő nyáron végleg meg is szerezte a játékjogát.

A 26 éves labdarúgó első idényében 24 bajnokin hétszer volt eredményes, legutóbb pedig 32 NB I-es meccsen 15 találattal segítette bajnoki címhez a kisalföldieket.

Benbuali az algériai válogatottba is meghívót kapott, ott volt a vb-n, és Jordánia ellen gólt szerzett.

Benbuali pályafutását Egyiptomban, a bajnoki ezüstérmes Pyramids FC csapatában folytatja, amely klubrekordot jelentő összegért vásárolta ki a támadót szerződéséből. A korábbi győri rekordot Vitális Milán tartotta, aki szintén ezen a nyáron távozott Győrből az AEK Athénhoz. Információink szerint Benbualiért 3 millió eurónak megfelelő összeget fizettek az egyiptomiak.

Labdarúgó NB I
1 órája

A magyar válogatott középpályást a reptéren látták – Isztambulba tart, onnan repülhet tovább

Információink szerint a győri Tóth Rajmund Törökországba utazik orvosi vizsgálatra – a Konyasporhoz szerződhet.

 

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ETO FC-NÉL
Érkezők: Leon Balogun (nigériai, Arisz Limassol – Ciprus, szabadon igazolhatóként), Csinger Márk (DAC 1904 – Szlovákia, kölcsön után végleg), Modou Lamin Mass (gambiai, Almasi Football Academy – Nigéria), Modou Lamin Marong (gambiai, FC STK 1924 Samorín – Somorja, Szlovákia), Schön Szabolcs (Bolton Wanderers – Anglia, kölcsön után végleg), Umathum Ádám (Puskás Akadémia FC, legutóbb kölcsönben Csákvár)
Kölcsönbe érkezők: Viktor Djukanovics (montenegrói, Hammarby IF – Svédország)
Kölcsönből visszatérők: Urblík Norbert (magyar-szlovák, FC STK 1924 Samorín – Somorja, Szlovákia)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek:
Kiszemeltek: Raki Auani (tunéziai, Riga FC – Lettország), Marc Giger (svájci-kameruni, Union Saint-Gilloise – Belgium), Rodrigo López (Rodrigo López Quinónes, mexikói, Pumas UNAM – Mexikó) 
Távozók: Nadir Benbuali (algériai, Pyramids FC – Egyiptom), Ledio Beqja (albán, Egnatia – Albánia, legutóbb kölcsönben Dinamo City – Albánia), Deian Boldor (román, Bp. Honvéd, szabadon igazolhatóként), Csinger Márk (FC Groningen – Hollandia), Farkas Balázs (BVSC-Zugló, kölcsön után végleg), Senna Miangué (belga, Aktobe – Kazahsztán, szabadon igazolhatóként), Olekszandr Piscsur (ukrán-magyar, Girona FC – Spanyolország), Vitális Milán (AEK Athén – Görögország)
Kölcsönbe távozók: Csorba Noel (FC Ajka), Jovan Zivkovic (osztrák-szerb, FK Radnicski 1923 – Szerbia)
Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz:
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Tóth Rajmund (Konyaspor – Törökország)

 

 

NB I Nadir Benbuali ETO FC Pyramids FC
Legfrissebb hírek

ZTE: lengyel El-szereplő is bejelentkezett Szendreiért, de nincs konkrét ajánlat

Labdarúgó NB I
3 órája

José Calderón: Lássa a családom is a Fradi legyőzését!

Labdarúgó NB I
7 órája

Efraín Juárez szerint hosszabb időre elveszíthette Schön Szabolcsot az ETO FC

Labdarúgó NB I
8 órája

Kétszer egyenlített a Paks, de a három pont a Puskás Akadémiáé lett

Labdarúgó NB I
19 órája

Hiába rohamozott a Debrecen, csak egyenlíteni tudott az ETO ellen

Labdarúgó NB I
20 órája

ETO FC: kiszemelt a Rigából, Benbuali már Kairóban, elvi egyezség Tóth Rajmund ügyében

Labdarúgó NB I
Tegnap, 11:13

Szalai József: Megtanultam, milyen, ha csak magamra számíthatok

Labdarúgó NB I
Tegnap, 7:10

Szabadulószobában is otthonos – Malonyai Péter jegyzete

Labdarúgó NB I
Tegnap, 7:08