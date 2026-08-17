A Bajnokok Ligájára szerződtetnék a magyar válogatott játékost – célegyenesben a tárgyalások
Skót forrásaink szerint a Celtic a finn válogatott Viljami Sinisalo mellé szeretne egy olyan kapust igazolni, aki nemzetközi tapasztalattal is rendelkezik. Az 56-szoros bajnok és jelenleg is címvédő skót klubnál ugyanis abban bíznak, hogy az osztrák LASK ellen a BL-selejtező rájátszásában sikerül kiharcolniuk a Bajnokok Ligája főtáblára jutást és abban az esetben két válogatott kapuvédő között oszthatnák meg a feladatokat. A Celtic elsőszámú kiszemeltje ugyanis a kapusposztra a hétszeres magyar válogatott Tóth Balázs.
Igaz ugyan, hogy a német Hamburg és az olasz Udinese is megfigyelte Tóth Balázst, de Skóciából származó értesüléseink szerint a Celtic folytat előrehaladott tárgyalásokat a szerződtetéséről, és nem véletlenül fogalmazott úgy a napokban a Blackburn szakvezetője, Tony Mowbray is, hogy eladhatják az elsőszámú kapusát.
„Ha a kapus el akar menni máshová, kupákat és trófeákat akar nyerni, és a Bajnokok Ligájában szeretne játszani, ki vagyok én, hogy azt mondjam neki, ne tegye? Sok sikert neki” – fogalmazott a Blackburn trénere.
Angliai források szerint a vételár négymillió fpnt körül alakulhat, de még folynak az egyeztetések, és kérdés, hogy a LASK elleni BL-selejtezős párharc befolyásolhatja-e az üzletet, az első meccset kedden rendezik Skóciában. A legfrissebb skóciai hírek szerint egyébként a konkrét tárgyalások a múlt héten kezdődtek meg a két klub között, de akár már a héten le is zárulhatnak.