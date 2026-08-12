„Hatalmas ölelés ezekben a nehéz időkben, Leo” – Cristiano Ronaldo üzent a gyászoló Messinek

Mint arról beszámoltunk, péntek éjjel 68 éves korában Rosarióban elhunyt Jorge Messi, a nyolcszoros aranylabdás argentin támadó, Lionel Messi édesapja, akitől a 39 éves klasszis hosszú közösségi médiás bejegyzésben búcsúzott el. A poszthoz egyéb hírességek, labdarúgók és sportoldalak mellett Cristiano Ronaldo is hozzászólt.

„Hatalmas ölelés neked és a szeretteidnek ezekben a nehéz időkben, Leo” – üzente kommentben a héten házasodó Cristiano Ronaldo gyászoló „riválisának”, Lionel Messinek. A komment már több mint kettő és fél millió reakciót kapott az Instagramon.