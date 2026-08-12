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„Hatalmas ölelés ezekben a nehéz időkben, Leo” – Cristiano Ronaldo üzent a gyászoló Messinek

CS. M.CS. M.
2026.08.12. 18:13
Lionel Messi és Cristiano Ronaldo (Fotó: Getty Images)
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komment Lionel Messi Cristiano Ronaldo gyász Instagram
Mint arról beszámoltunk, péntek éjjel 68 éves korában Rosarióban elhunyt Jorge Messi, a nyolcszoros aranylabdás argentin támadó, Lionel Messi édesapja, akitől a 39 éves klasszis hosszú közösségi médiás bejegyzésben búcsúzott el. A poszthoz egyéb hírességek, labdarúgók és sportoldalak mellett Cristiano Ronaldo is hozzászólt.

 

„Hatalmas ölelés neked és a szeretteidnek ezekben a nehéz időkben, Leo” – üzente kommentben a héten házasodó Cristiano Ronaldo gyászoló „riválisának”, Lionel Messinek.

A komment már több mint kettő és fél millió reakciót kapott az Instagramon.

 
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A nyolcszoros aranylabdás édesapja péntek éjjel vesztette életét, a 39 éves támadó a közösségi médiában búcsúzott el tőle.

 

komment Lionel Messi Cristiano Ronaldo gyász Instagram
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