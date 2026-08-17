Női kézi: gyermeket vár, így nem kezdi el a felkészülést a Mosonmagyaróvár válogatott igazolása
Az NB I-es Mosonmagyaróvár női kézilabdacsapata májusban jelentette be, hogy szerződtette a válogatott beállót, Pásztor Noémit, akivel kapcsolatban hétfőn közölte, hogy gyermeket vár, ezért nem kezdte el a felkészülést a csapattal az új idényre.
„Örömmel osztjuk meg Veletek a hírt, hogy csapatunk játékosa, Pásztor Noémi életének egyik legcsodálatosabb szerepére készül: anyai örömök elé néz” – jelentette be a Facebookon a Mosonmagyaróvár NB I-es női kézilabdacsapata.
A klub hozzátette, a beálló ezért nem kezdte meg a felkészülést a csapattal a 2026–2027-es idényre.
A legutóbb a Szombathelyi KKA-ban szereplő válogatott beálló tavasszal kötött 1+2 éves szerződést a Mosonmagyaróvárral, melyben játszott már korábban, 2021 és 2024 között.
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