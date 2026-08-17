Női kézi: gyermeket vár, így nem kezdi el a felkészülést a Mosonmagyaróvár válogatott igazolása

„Örömmel osztjuk meg Veletek a hírt, hogy csapatunk játékosa, Pásztor Noémi életének egyik legcsodálatosabb szerepére készül: anyai örömök elé néz” – jelentette be a Facebookon a Mosonmagyaróvár NB I-es női kézilabdacsapata.

A klub hozzátette, a beálló ezért nem kezdte meg a felkészülést a csapattal a 2026–2027-es idényre.

A legutóbb a Szombathelyi KKA-ban szereplő válogatott beálló tavasszal kötött 1+2 éves szerződést a Mosonmagyaróvárral, melyben játszott már korábban, 2021 és 2024 között.