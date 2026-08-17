A magyar válogatott középpályást a reptéren látták – Isztambulba tart, onnan repülhet tovább

Olvasóinktól kaptuk a hírt, hogy az ETO FC válogatott középpályása, Tóth Rajmund a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren várakozik, feltehetően a 14.21 órakor induló isztambuli járatra. Isztambulból pedig Konya felé veheti az irányt, orvosi vizsgálatra.

Mint arról vasárnap a Nemzeti Sport elsőként beszámolt, megszületett az elvi egyezség a török élvonalbeli Konyaspor és az ETO között a 22 éves válogatott középpályás átigazolásáról, aki 1.8 millió euróért plusz bónuszokért válthat klubot. Mivel a klubok megegyeztek, a győriek engedélyezték a játékosnak, hogy orvosi vizsgálaton vegyen részt Törökországban, ezután jelenthetik be az átigazolását, kedden vagy szerdán.