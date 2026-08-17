A magyar válogatott középpályást a reptéren látták – Isztambulba tart, onnan repülhet tovább
Olvasóinktól kaptuk a hírt, hogy az ETO FC válogatott középpályása, Tóth Rajmund a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren várakozik, feltehetően a 14.21 órakor induló isztambuli járatra. Isztambulból pedig Konya felé veheti az irányt, orvosi vizsgálatra.
Mint arról vasárnap a Nemzeti Sport elsőként beszámolt, megszületett az elvi egyezség a török élvonalbeli Konyaspor és az ETO között a 22 éves válogatott középpályás átigazolásáról, aki 1.8 millió euróért plusz bónuszokért válthat klubot. Mivel a klubok megegyeztek, a győriek engedélyezték a játékosnak, hogy orvosi vizsgálaton vegyen részt Törökországban, ezután jelenthetik be az átigazolását, kedden vagy szerdán.
A 2017-ben Török Kupa-győztes klub az előző idényben a 9. helyen végzett a Süper Ligben, és értesüléseink szerint Ilhan Palut vezetőedző kifejezett kérésére szerződtetik a középpályást, aki Győrben nevelkedett, csak az ETO-ban futballozott eddig, 94 tétmeccsen játszott az első csapatban, két gólt szerzett, hét gólpasszt adott, és júniusban góllal mutatkozott be a magyar válogatottban Kazahsztán ellen (3–1). Mint ismert, a nyáron több ajánlat is érkezett már Tóthért, akinek még 2028-ig élt volna a szerződése Győrben, a Nürnberg és a Bröndby sem tudott megegyezni a győriekkel, a Konyaspor azonban a jelek szerint igen.
NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ETO FC-NÉL
Érkezők: Leon Balogun (nigériai, Arisz Limassol – Ciprus, szabadon igazolhatóként), Csinger Márk (DAC 1904 – Szlovákia, kölcsön után végleg), Modou Lamin Mass (gambiai, Almasi Football Academy – Nigéria), Modou Lamin Marong (gambiai, FC STK 1924 Samorín – Somorja, Szlovákia), Schön Szabolcs (Bolton Wanderers – Anglia, kölcsön után végleg), Umathum Ádám (Puskás Akadémia FC, legutóbb kölcsönben Csákvár)
Kölcsönbe érkezők: Viktor Djukanovics (montenegrói, Hammarby IF – Svédország)
Kölcsönből visszatérők: Urblík Norbert (magyar-szlovák, FC STK 1924 Samorín – Somorja, Szlovákia)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –
Kiszemeltek: Raki Auani (tunéziai, Riga FC – Lettország), Marc Giger (svájci-kameruni, Union Saint-Gilloise – Belgium), Rodrigo López (Rodrigo López Quinónes, mexikói, Pumas UNAM – Mexikó)
Távozók: Nadir Benbuali (algériai, Pyramids FC – Egyiptom), Ledio Beqja (albán, Egnatia – Albánia, legutóbb kölcsönben Dinamo City – Albánia), Deian Boldor (román, Bp. Honvéd, szabadon igazolhatóként), Csinger Márk (FC Groningen – Hollandia), Farkas Balázs (BVSC-Zugló, kölcsön után végleg), Senna Miangué (belga, Aktobe – Kazahsztán, szabadon igazolhatóként), Olekszandr Piscsur (ukrán-magyar, Girona FC – Spanyolország), Vitális Milán (AEK Athén – Görögország)
Kölcsönbe távozók: Csorba Noel (FC Ajka), Jovan Zivkovic (osztrák-szerb, FK Radnicski 1923 – Szerbia)
Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: –
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Tóth Rajmund (Konyaspor – Törökország)