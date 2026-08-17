Nemzeti Sportrádió

Serie A: intenzív osztályon ápolják a Cagliari játékosát

2026.08.17. 14:04
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Yael Trepy (piros-kékben) az Arezzo elleni kupameccsen (Fotó: Getty Images)
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Serie A Yael Trepy baleset Cagliari
Intenzív osztályon ápolják Yael Trepyt, a Cagliari futballistáját – adott ki közleményt hétfőn az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő szardíniai klub.

Az olasz Serie A-ban szereplő Cagliari tájékoztatása szerint intenzív osztályon ápolják Yael Trepyt, a szardíniaiak támadóját. A klub nem részletezte Trepy egészségi állapotát, és a baleset körülményeiről sem közölt információt.

Sajtóhírek szerint Trepy a hétvégén szenvedett balesetet egy villa úszómedencéjében. Az ANSA olasz hírügynökség úgy értesült, hogy Trepy nem tud úszni, de a medence mélyebb részére sodródott, ahonnan már másoknak kellett őt kihúzni a partra. A 20 éves labdarúgót helikopterrel szállították kórházba.

A francia center januárban mutatkozott be a Cagliari felnőttcsapatában, pénteken pedig a kezdő tizenegy tagja volt az Arezzo elleni Olasz Kupa-mérkőzésen, amelyet csapata 1–0-ra nyert meg.

 

Serie A Yael Trepy baleset Cagliari
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