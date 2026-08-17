Serie A: intenzív osztályon ápolják a Cagliari játékosát

Az olasz Serie A-ban szereplő Cagliari tájékoztatása szerint intenzív osztályon ápolják Yael Trepyt, a szardíniaiak támadóját. A klub nem részletezte Trepy egészségi állapotát, és a baleset körülményeiről sem közölt információt.

Sajtóhírek szerint Trepy a hétvégén szenvedett balesetet egy villa úszómedencéjében. Az ANSA olasz hírügynökség úgy értesült, hogy Trepy nem tud úszni, de a medence mélyebb részére sodródott, ahonnan már másoknak kellett őt kihúzni a partra. A 20 éves labdarúgót helikopterrel szállították kórházba.

A francia center januárban mutatkozott be a Cagliari felnőttcsapatában, pénteken pedig a kezdő tizenegy tagja volt az Arezzo elleni Olasz Kupa-mérkőzésen, amelyet csapata 1–0-ra nyert meg.