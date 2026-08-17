Vingegaard az idén nem indul több kerékpárversenyen

Véget ért a Tour de France-on kulcscsonttörést szenvedő Jonas Vingegaard idénye. Az idei Giro d’Italia dán győztese július 19-én, a Tour 15. szakaszán „nézett el” egy jobbkanyart, és olyan szerencsétlenül esett rá a járdaszegélyre, hogy eltört a kulcscsontja, ami miatt az összetett második helyéről fel kellett adnia a viadalt.

„Még mindig a sérülése következményeitől szenved, így 2026-ban már nem fog versenyezni” – áll csapata, a Visma-Lease a Bike hétfői közleményében.

A kétszeres Tour-első Vingegaard-nak nem volt konkrét versenyterve a szezon további részére, de reménykedni lehetett abban, hogy a szeptemberi, montréali világbajnokságon rajthoz tud állni.