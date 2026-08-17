Nemzeti Sportrádió

Vingegaard az idén nem indul több kerékpárversenyen

2026.08.17. 12:35
null
Jonas Vingegaard az idén már nem versenyezhet (Fotó: Getty Images)
Címkék
kihagyás Jonas Vingegaard sérülés Tour de France
A Tour de France országúti kerékpáros-körversenyen elszenvedett kulcscsonttörése után ebben az évben már nem indul több versenyen Jonas Vingegaard.

Véget ért a Tour de France-on kulcscsonttörést szenvedő Jonas Vingegaard idénye. Az idei Giro d’Italia dán győztese július 19-én, a Tour 15. szakaszán „nézett el” egy jobbkanyart, és olyan szerencsétlenül esett rá a járdaszegélyre, hogy eltört a kulcscsontja, ami miatt az összetett második helyéről fel kellett adnia a viadalt.

„Még mindig a sérülése következményeitől szenved, így 2026-ban már nem fog versenyezni” – áll csapata, a Visma-Lease a Bike hétfői közleményében.

A kétszeres Tour-első Vingegaard-nak nem volt konkrét versenyterve a szezon további részére, de reménykedni lehetett abban, hogy a szeptemberi, montréali világbajnokságon rajthoz tud állni.

 

kihagyás Jonas Vingegaard sérülés Tour de France
Legfrissebb hírek

A brutális könyöklés eredménye: a játékos arccsontja és szemüregfala eltört, a szemgolyója elmozdult

Labdarúgó NB I
Tegnap, 14:50

Súlyosan megsérült a Barca fiatal szélsője, kútba esett a kölcsönadása – sajtóhír

Spanyol labdarúgás
2026.08.10. 19:12

A Tour-győztes Jan Ullrich sajnálja, hogy későn vallotta be a doppingolását

Kerékpár
2026.08.07. 11:23

Pogacar és a Vuelta? Hétfőn talán kiderül...

Kerékpár
2026.08.03. 07:27

A fantasztikus ötös – íme, a Tour de France 5-szörös győztesei

Képes Sport
2026.08.02. 12:28

Lance Armstrong: Pogacar minden idők legjobbja, feltörölné velem a padlót

Kerékpár
2026.07.28. 10:13

Tour de France: Pogacar monumentális! – sajtóvisszhang

Kerékpár
2026.07.27. 10:34

Pogacar fontolgatja, hogy rajthoz áll az idei Vueltán is – sajtóhír

Kerékpár
2026.07.26. 21:08