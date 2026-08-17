Nemzeti Sportrádió

ZTE: lengyel El-szereplő is bejelentkezett Szendreiért, de nincs konkrét ajánlat

2026.08.17. 11:49
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Szendrei Norbert 2022 óta játszik Zalaegerszegen (Fotó: Szabó Miklós, archív)
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ZTE NB I Jagellonia Szendrei Norbert magyar átigazolás
Bár szurkolói forrásokban elterjedt, hogy a ZTE középpályása, Szendrei Norbert az ETO játékosa lesz, a Nemzeti Sport úgy értesült, a középpályásért nem érkezett írásos ajánlat a napokban, ugyanakkor magyar klubok mellett a lengyel Jagiellonia is érdeklődik.

 

Továbbra is felkapott játékosnak számít a hazai átigazolási piacon a ZTE 26 éves középpályása, Szendrei Norbert, akiről korábban újpesti szurkolói oldalak írták azt, hogy az Újpesthez szerződik, míg a napokban ugyancsak szurkolói fórumokon az ETO-val boronálták össze.

Eközben a Nemzeti Sport lengyel klubközeli forrásból úgy értesült, hogy az El-selejtezőben érdekelt lengyel Jagiellonia is felvette a kapcsolatot a ZTE-vel Szendrei ügyében. Ugyanakkor jelenleg nincs hivatalos ajánlat a Zalaegerszeg asztalán a középpályásért.

Bár igaz, hogy több magyar és külföldi klub is érdeklődik (az ETO érdeklődése valós), sőt korábban volt olyan ajánlat, amit a zalaiak elutasítottak, és hallani olyan orosz lehetőségről is, mellyel a játékos nem kívánt élni, jelen állás szerint Szendrei továbbra is a ZTE játékosa és a Ferencváros elleni, 17.30 órakor kezdődő hétfői bajnokin is ott lehet a pályán a zalaiaknál. Ahogy az előző három bajnokin is ott volt, melyeket végig is játszott. Szendrei az előző idényben is alapembernek számított, 31 bajnokin három gólt szerzett.

 

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A ZALAEGERSZEGI TE FC-NÉL
Érkezők: Fabricio Amato (argentin, Estudiantes LP – Argentína, kölcsön után végleg), Babos Bence (Videoton FC Fehérvár, legutóbb kölcsönben Diósgyőri VTK), Beckaye Haidara (szenegáli, St. Pölten Juniors – Ausztria), Kiss Máté (Ferencvárosi TC U17), Danilo Krevszun (ukrán, Borussia Dortmund II – Németország, szabadon igazolhatóként), Tahir Maigana (nigériai, Wireless FC – Nigéria), Maxsuell Alegria (Maxsuell Alexandre Alves Soares, brazil, Nova Iguacu-JR – Brazília, kölcsön után végleg), Tiago Penalba (Tiago Nazareno Peñalba, argentin, San Martín de Tucumán – Argentína), Joseth Peraza (Costa Rica-i, AD San Carlos – Costa Rica, kölcsön után végleg), Rácz István (Debreceni VSC), Moisés Richards (Moisés Eliécer Richards Cedeno, panamai, San Miguelito – Panama)
Kölcsönbe érkező: Arthur Henrique (Arthur Henrique Marques Machado, brazil, Fluminense U20 – Brazília)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Madaki Jude (nigériai), Nagy Ákos, Rózsa Máté, Takács Mátyás, Vert Bence   
Kiszemeltek: –
Távozók: Akpe Victory (nigériai, FC Basel – Svájc), Csóka Dániel (Vasas FC, szabadon igazolhatóként), André Ferreira (portugál, NK Nafta – Szlovénia, szabadon igazolhatóként), Joao Victor (brazil, Hapoel Beer Seva – Izrael), Mim Gergely (szabadon igazolható), Németh Dániel (Videoton FC Fehérvár, kölcsön után végleg), Németh Ervin (NK Nafta – Szlovénia, kölcsön után végleg), Papp Csongor (BVSC-Zugló, szabadon igazolhatóként), Skribek Alen (Neftchi Baku – Azerbajdzsán), Várkonyi Bence (Qarabag FK – Azerbajdzsán)
Kölcsönbe távozott: Divaio Bobson (suriname-i-holland, NK Nafta – Szlovénia)
Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Stefan Bitca (moldovai, Zimbru – Moldova), Daniel Lima (Daniel Alves de Lima, brazil, Goianiense – Brazília)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Szendrei Norbert (ETO, Jagiellonia – Lengyelország)

 

ZTE NB I Jagellonia Szendrei Norbert magyar átigazolás
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