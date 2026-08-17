Sportállamtitkárság: 38 játékost vásárolhattak a Fradivárosra adott pénzből

Kálnoki-Kiss Attila sportállamtitkár hétfőn közösségi oldalán emlékeztetett: a Ferencvárosi Torna Club – tehát nem a futballklubot működtető Zrt. – 2016-ban és 2017-ben két részletben 25 milliárd forint állami támogatást kapott építési beruházásra, amit az egykori Építők-sporttelepen kellett volna megvalósítani. Kiemelte azonban, hogy tíz év alatt abból szinte semmi nem valósult meg, ráadásul 2022 decemberében egy kormányhatározat lehetővé tette, hogy a korábban megítélt 25 milliárd forint egy részét az FTC működési célú kiadásokra is felhasználhassa. Az utóbbi hónapokban már nagy port kavart ügyben az állami támogatásra vonatkozó elszámolásait idén márciusban nyújtotta be a Ferencváros, de az ellenőrzési folyamat, ahogyan azt a sportállamtitkár kiemelte, csak az elmúlt hetekben gyorsult fel.

Ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott: „egyértelműen kijelenthető, hogy a sportállamtitkárság munkatársai olyan dokumentumokat kaptak, amelyek további hatósági vizsgálatokat igényelnek”.

Kálnoki-Kiss hozzátette, arra kérték az FTC vezetését, mutassa be, „milyen jogszabályi háttér, elnöki, elnökségi határozat vagy utasítás alapján adták tovább az eredeti szándék szerint infrastrukturális beruházásra felhasználható állami támogatás egy jelentős részét a labdarúgócsapatot működtető Zrt.-nek”.

A Kálnoki-Kiss Attila vezette államtitkárság ezen túlmenően arra is választ vár, hogy „milyen jogszabályi háttérre hivatkozva tartják elszámolhatónak a húsz szakosztályt fenntartó sportklub működésére azt a 11.2 milliárd forintot, amelyet saját bevallásuk szerint nem az egyesület, hanem a labdarúgó Zrt. költött el 2019 és 2024 között 38 professzionális magyar és külföldi labdarúgó játékjogának megvásárlására”.

Az ügyben egy szurkolói csoport az Állami Számvevőszéknél tett feljelentést, majd rendőrségi nyomozás indult.