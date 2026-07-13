Inkább Emeryvel dolgozna együtt a svájciak világbajnoki felfedezettje – sajtóhír

Kétségtelen, hogy Johan Manzambi a világbajnokság egyik legnagyobb felfedezettje. A Freiburgban futballozó svájci középpályást már hosszú ideje próbálta magához édesgetni a Newcastle. Ugyanakkor a vasárnap esti hírek szerint az 51.2 millió font értékű átigazolás valószínűleg összeomlott, miután a 20 éves játékos közölte, ő inkább az Aston Villában szeretne szerepelni, mégpedig Unai Emery vezetőedző keze alatt.

Az Athletic újságírója, David Ornstein szerint a birminghamiek gyakorlatilag karnyújtásnyira vannak Manzambi szerződtetésének bejelentésétől.

Manzambi a vb-n négy meccsen játszott, öt gólban vállalt szerepet: előbb két gólt szerzett Bosznia-Hercegovina ellen, majd Kanada ellen egy góllal és egy gólpasszal, valamint a „Meccs embere” címmel zárt, aztán legjobb 16 közé jutásért vívott meccsen is adott egy asszisztot, ám a Kolumbia elleni nyolcaddöntő előtt megsérült, így a svájciak utolsó két meccsén már nem játszott.

A svájciak a negyeddöntőben búcsúztak a világbajnokságtól, miután sokáig emberhátrányban futballozva, a hosszabbításban 3–1-es vereséget szenvedtek a címvédő Argentínától.