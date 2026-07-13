Piros Zsombor csaknem ötven helyet javított a tenisz-világranglistán

Piros bő egy hete a 97 ezer dollár összdíjazású brassói versenyen, majd vasárnap a 161 ezer dollár összdíjazású jászvásári viadalon diadalmaskodott, és így a 169. pozícióból ugrott fel a legjobb száz közelébe. A rangsorban Marozsán Fábián egy, Fucsovics Márton pedig két pozíciót rontott, ezzel előbbi az 54., míg utóbbi a 78.

Az élen a címét vasárnap megvédő olasz Sinner nagy előnnyel vezet, mögé a második helyre pedig a wimbledoni döntőben legyőzött német Alexander Zverev került, a sérült Carlos Alcarazt megelőzve. A Londonban meglepetésre elődöntős brit Arthur Fery 78 helyet javítva a 36.

A nőknél továbbra is Udvardy Panna a legjobb magyar, még úgy is, hogy két helyet hátracsúszott, Bondár Anna pedig egyet javított: Udvardy 71., Bondár 73. Gálfi Dalma 26 helyet rontva a 137.

Az élen maradt a fehérorosz Arina Szabalenka, a Wimbledonban győztes cseh Linda Nosková a hetedik, finalista honfitársa, Karolina Muchová pedig a hatodik helyre lépett előre.