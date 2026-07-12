Nemzeti Sportrádió

„Tudtuk, ha összefogunk, jön a gól is” – Julián Álvarez

H. Á.H. Á.
2026.07.12. 07:14
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Álvarez lett a meccs legjobbja (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 vb 2026 Svájc Julian Álvarez Argentína Lionel Scaloni
Az észak-afrikai világbajnokság utolsó nyolcaddöntőjén Argentína hosszabbítás után 3–1-re legyőzte Svájcot és ezzel sorozatban másodszor is bejutott a legjobb négy közé. A mérkőzés után a tornán először eredményes, összességében ötödik vb-gólját szerző Julián Álvarez és a szövetségi kapitány Lionel Scaloni mondta el a véleményét a találkozóról.

 

A négy éve hazáját világbajnoki trónra visszavezető Lionel Scaloni szövetségi kapitány szerint a svájciak elleni meccs egyáltalán nem volt könnyű.

„Ezen a mérkőzésen végigszenvedtük magunkat. Tudtuk, hogy  kiváló csapat a svájci, amely jó erőállapotban van, veszélyes támadásokra képes. Végül a kissé nehéz helyzetünkből jó passzokkal azért sikerült kikeveredünk és szerencsénk is volt, hogy Embolo piros lapot kapott. Történelmet írtunk azzal hogy ismét elődöntőbe jutottunk. Anglia lesz az ellenfél, amely egy nagyszerű csapat, de most egyelőre még a regeneráció a legfontosabb számunkra” – zárta szavait a kapitány.

Nagyjából hasonló véleményen volt a mérkőzés harmadik gólját szerző Julián Álvarez is, aki érthetően boldog volt, hogy második világbajnokságán is eredményes tudott lenni.

„Nagyon örülök a gólomnak. Végig próbálkoztunk a meccsen, és nem is volt könnyű dolgunk főleg a hosszabbítás során éreztem így. Tudtuk, hogy ha összefogunk, akkor összejön a gól is és végül ez így is lett. Fókuszálnunk kell magunkra a továbbiakban is és továbbra is olyan összetartónak kell lennünk mint eddig, mert akkor vagyunk erősek, de most mindenek előtt pihennünk kell. Szerettük volna mai meccset a hosszabbítás előtt lezárni, de hát ilyen a világbajnokság, de persze, attól függetlenül hogy végül hosszabbításban nyertünk azért nagyon boldogok vagyunk azzal amit elérünk” – fogalmazott Álvarez.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
NEGYEDDÖNTŐ
ARGENTÍNA–SVÁJC 3–1 (1–0, 1–1, 1–1) – hosszabbítás után
Kansas, Kansas City Stadion, 69 045 néző. Vezette: Joao Pinheiro (portugál)
ARGENTÍNA: E. Martínez – Molina (Montiel, 85.), Romero (Otamendi, 106.), Lisandro Martínez, Tagliafico (N. González, 78.) – Paredes (J. M. López, 110.) – De Paul (Lautaro Martínez, 85.), A. Mac Allister, E. Fernández (Almada, 91.) – Messi, J. Álvarez. Szövetségi kapitány: Lionel Scaloni
SVÁJC: Kobel – Zakaria (Jashari, 96.), Elvedi, Akanji, R. Rodríguez (Cömert, 90+5.) – Freuler (R. Vargas, 115.), Xhaka – Rieder (Muheim, 86.), Sow (Widmer, 86.), Ndoye (Amdouni, 86.) – Embolo. Szövetségi kapitány: Murat Yakin
Gólszerző: A. Mac Allister (10.), J. Álvarez (112.), Lautaro Martínez (120+1.)., ill. Ndoye (68.)
Kiállítva: Embolo (72.)

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