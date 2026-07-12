„Tudtuk, ha összefogunk, jön a gól is” – Julián Álvarez

A négy éve hazáját világbajnoki trónra visszavezető Lionel Scaloni szövetségi kapitány szerint a svájciak elleni meccs egyáltalán nem volt könnyű.

„Ezen a mérkőzésen végigszenvedtük magunkat. Tudtuk, hogy kiváló csapat a svájci, amely jó erőállapotban van, veszélyes támadásokra képes. Végül a kissé nehéz helyzetünkből jó passzokkal azért sikerült kikeveredünk és szerencsénk is volt, hogy Embolo piros lapot kapott. Történelmet írtunk azzal hogy ismét elődöntőbe jutottunk. Anglia lesz az ellenfél, amely egy nagyszerű csapat, de most egyelőre még a regeneráció a legfontosabb számunkra” – zárta szavait a kapitány.

Nagyjából hasonló véleményen volt a mérkőzés harmadik gólját szerző Julián Álvarez is, aki érthetően boldog volt, hogy második világbajnokságán is eredményes tudott lenni.

„Nagyon örülök a gólomnak. Végig próbálkoztunk a meccsen, és nem is volt könnyű dolgunk főleg a hosszabbítás során éreztem így. Tudtuk, hogy ha összefogunk, akkor összejön a gól is és végül ez így is lett. Fókuszálnunk kell magunkra a továbbiakban is és továbbra is olyan összetartónak kell lennünk mint eddig, mert akkor vagyunk erősek, de most mindenek előtt pihennünk kell. Szerettük volna mai meccset a hosszabbítás előtt lezárni, de hát ilyen a világbajnokság, de persze, attól függetlenül hogy végül hosszabbításban nyertünk azért nagyon boldogok vagyunk azzal amit elérünk” – fogalmazott Álvarez.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

NEGYEDDÖNTŐ

ARGENTÍNA–SVÁJC 3–1 (1–0, 1–1, 1–1) – hosszabbítás után

Kansas, Kansas City Stadion, 69 045 néző. Vezette: Joao Pinheiro (portugál)

ARGENTÍNA: E. Martínez – Molina (Montiel, 85.), Romero (Otamendi, 106.), Lisandro Martínez, Tagliafico (N. González, 78.) – Paredes (J. M. López, 110.) – De Paul (Lautaro Martínez, 85.), A. Mac Allister, E. Fernández (Almada, 91.) – Messi, J. Álvarez. Szövetségi kapitány: Lionel Scaloni

SVÁJC: Kobel – Zakaria (Jashari, 96.), Elvedi, Akanji, R. Rodríguez (Cömert, 90+5.) – Freuler (R. Vargas, 115.), Xhaka – Rieder (Muheim, 86.), Sow (Widmer, 86.), Ndoye (Amdouni, 86.) – Embolo. Szövetségi kapitány: Murat Yakin

Gólszerző: A. Mac Allister (10.), J. Álvarez (112.), Lautaro Martínez (120+1.)., ill. Ndoye (68.)

Kiállítva: Embolo (72.)

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