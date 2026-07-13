Hatékonyság, dinamika, intelligencia – Kylian Mbappé harca Lamine Yamallal

Nem csupán generációk találkozása, hanem két eltérő futballidentitás ütközése is lesz kedden a francia–spanyol vb-elődöntő. Kylian Mbappé és Lamine Yamal ugyanazon a tornán, ugyanazon a színpadon szerepel, mégis két külön világot képvisel: előbbi egyértelműen csúcsteljesítményt nyújt és félelmetes hatékonyságú befejező, a másik a korát meghazudtoló kreatív vezér, aki már most rekordokat dönt – köztük a világbajnok Real Madrid-csatár korábbi csúcsait is. A kontraszt nem pusztán az életkorukból fakad (a francia 27, a spanyol éppen most hétfőn lett 19 éves), hanem abból, hogy két eltérő futballfelfogás testesül meg bennük: a végrehajtás, a sebesség és a gólok embere, illetve a labdabiztonság, a ritmusváltás, a kreatív szervezés és a rendszerformálás mestere.

Kylian Mbappé (10) pontosan tudja, milyen a góllövők élete a pályán: mindenki szeretné megveregetni a vállát... (Fotó: Reuters)

Mbappé vb-formája a számok szintjén továbbra is megkerülhetetlen. Nyolc gól, a kapu folyamatos támadása, valamint az a ritka képesség, hogy a francia válogatott minden akciójának végén felbukkan. A tornán mutatott játéka talán kevésbé látványos, mint négy éve Katarban, de annál céltudatosabb: kevesebb felesleges labdaérintés, több kapura irányuló mozgás, valamint olyan befejezői rutin, amilyennel a világon csak néhány futballista büszkélkedhet. A Marokkó elleni negyeddöntőben elszenvedett kisebb sérülése rövid időre megakaszthatja a lendületét, de a játékrendszer annyira rá van hangolva, hogy ha nem is lesz tökéletes állapotban az elődöntőre, még így is ő marad a legfontosabb végrehajtó. A válogatott elődöntőbe jutását határozottan segítette a góltermelése, no meg az, hogy a legnagyobb meccsen is képes ritmust váltani és akár egyetlen villanással eldönteni.

Laza és nagyon technikás, de Lamine Yamaltól több gólt várnának a rajongók

(Fotó: Reuters)

Yamal ezzel szemben nem a gólok számával, hanem a futballjával írja be a nevét a torna aranyoldalaira. A spanyol válogatott támadójátéka lényegében rá épül: ő az, aki a jobb szélen ritmust diktál, aki a félterületben megnyitja a passzsávokat és aki a legfiatalabb labdarúgóként már legalább tíz győztes mérkőzést játszott nagy tornákon – ezzel Kylian Mbappé korábbi rekordját döntötte meg, ráadásul azóta már egy tucatnál jár. A rá jellemző kreativitást, labdabiztosságot és játékintelligenciát nemhogy kortársaitól, a rutinosabb elit képviselőitől is nagyon ritkán látni. A spanyol játékrendszer rugalmassága miatt nemcsak szélső, hanem időnként mélységi irányító is, ami francia riválisa szerepköréhez képest teljesen más feladatkör. Jóllehet sokszor éri kritika, hogy támadó létére kevés gólja van a vb-n (eddig csak Szaúd-Arábia ellen volt eredményes), szervező munkája nélkül Spanyolországnak is kevesebb találata lenne, és akkor aligha tartana itt a La Roja.

A két játékos világbajnoki formájának összevetése így nem pusztán statisztikai kérdés. Kylian Mbappé a tornán továbbra is a legveszélyesebb befejezők egyike, Lamine Yamal viszont a játék egészét formálja – nem a végpont, hanem a rendszer motorja. Egyikük hatása gólokban mérhető, másikuké labdabirtoklásban, előkészítésben, ritmusváltásban és abban, hogy a spanyol válogatott mennyire uralja az ellenfelet. Vb-teljesítményük tehát nem egymás tükörképei, hanem két külön dimenzió. A francia támadójáték Mbappé nélkül rengeteget veszítene befejező erejéből, a spanyol pedig a kreativitásban kerülne deficitbe Yamal nélkül.

Kilenc gólt hozott a két csapat legutóbbi összecsapása Nem kell sokat visszamenni az időben a francia–spanyol futballrivalizálás gazdag történetében, hogy emlékezetes mérkőzést találjunk, sőt, valójában elég a két válogatott legutóbbi párharcát felidézni. Véletlen egybeesés, de tavaly június elején szintén elődöntőben találkoztak a felek Stuttgartban, a Nemezetek Ligájában. Akkor hajszállal Spanyolország számított esélyesebbnek, egyrészt az egy évvel korábban magabiztosan elhódított Európa-bajnoki cím után kitartó lendülete miatt (nem mellesleg a németországi Eb-n a La Roja szintén az elődöntőben búcsúztatta a Les Bleus-t 2–1-es győzelemmel), másrészt azért, mert a franciák még csak keresték azt az átütőerőt, amely az észak-amerikai tornán már jellemzi a csapatot. Jóllehet Didier Deschamps szövetségi kapitány ezen a találkozón is bevetette a Michael Olise, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé támadósort, amelyet Désiré Doué egészített ki, a túloldalon nemcsak az ellenpólus (Nico Williams, Mikel Oyarzabal, Lamine Yamal) vonult fel, hanem egy komplett gépezet, amelyet elsősorban a Pedri, Martín Zubimendi, Mikel Merino trió tartott lendületben. Ezzel együtt még a spanyol szurkolók sem hittek a szemüknek, amikor nem egészen egyórányi játékot követően már 4–0 volt a javukra, és hiába szépített büntetőből Mbappé, a szenzációs napot kifogó Yamal a második góljával nem sokkal később 5–1-re alakította az állást, és a franciák attól tarthattak, minden idők legnagyobb verését mérik rájuk a déli szomszédok. Csakhogy amilyen váratlan volt a spanyol henger, olyan meglepően zárkózott Franciaország a hajrában: az utolsó jó tíz percben háromszor találtak a kapuba a „kékek”, és spanyol szempontból félő volt, hogy a valaha látott legnagyobb feltámadást mutatja be a vb-ezüstérmes. Az egyenlítés végül nem jött össze, de a kilenc gól így is a felek közti leggazdagabb termést jelenti – az azt megelőzőre sem szívesen emlékeznek a franciák, 1929-ben ugyanis Spanyolország 8:1-re győzött… Lamine Yamal (19) két gólt lőtt a franciáknak a tavalyi NL-elődöntőben (Fotó: AFP)

Az elődöntő újabb, kiemelten várt párharcot hoz kettejük között. Tizenegyedik alkalommal feszülnek egymásnak, és a mérleg egyértelműen a fiatal spanyol felé billen. Az eddig tíz eddigi összecsapásból nyolcat megnyert, és csak kétszer kapott ki, mind a kétszer klubszinten: 2024-ben a Barcelona–PSG BL-negyeddöntőben, illetve az előző idény Real Madrid–Barcelona szuperrangadóján. A válogatottban a Barca csodagyereke mindkét meccsét megnyerte a francia csillaggal szemben: a 2024-es Európa-bajnokság elődöntőjében 2–1-re, a 2025-ös Nemzetek Ligája elődöntőjében 5–4-re diadalmaskodott Spanyolország. Bár a csapatszintű mérleg egyértelműen Yamal felé billen, riválisa egyénileg továbbra is hatékonyabb, kilenc gólt szerzett ugyanis a tíz egymás elleni mérkőzésen, míg riválisa hatot. A tíz találkozóból csak kettő ért véget úgy, hogy egyikük sem volt eredményes, három alkalommal pedig mindketten betaláltak.

Az elődöntő tökéletes alkalom lehet Mbappénak, hogy javítson a csapatszintű statisztikán, de ami ennél is fontosabb, hogy ismét világbajnoki döntőbe vezesse Franciaországot, pályafutása során immár a harmadikba. Yamal pedig újabb lehetőséget kap arra, hogy bebizonyítsa, nem csupán rekorddöntögető tinédzser, hanem olyan játékos, aki már most képes meghatározni a világbajnokság alakulását.

A VILÁGBAJNOKSÁG GÓLLÖVŐLISTÁJÁNAK ÉLMEZŐNYE 8 gólos: Lionel Messi (Argentína), Kylian Mbappé (Franciaország) 7 gólos: Erling Haaland (Norvégia) 6 gólos: Jude Bellingham, Harry Kane (Anglia) 5 gólos: Ousmane Dembélé (Franciaország) 4 gólos: Vinícius Júnior (Brazília), Julián Quinones (Mexikó), Mikel Oyarzabal (Spanyolország), Ismaila Sarr (Szenegál)

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

ELŐDÖNTŐ

Kedd, 21.00: Franciaország–Spanyolország, Dallas (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!