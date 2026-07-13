Nemzeti Sportrádió

Heti program: jön a foci-vb döntője, visszavágót játszik az ETO FC és az FTC a nemzetközi kupákban

T. Z.T. Z.
2026.07.13. 06:36
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sportprogram program napi sportműsor heti program
A héten véget ér a labdarúgó-világbajnokság az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban: kedden és szerdán elődöntőt rendeznek, szombaton következik a bronzmérkőzés, vasárnap pedig a döntő. Az ETO FC a Bajnokok Ligája, a Ferencváros az Európa-liga-selejtezősorozat 1. fordulójának visszavágóján lesz érdekelt. Folytatódik a Tour de France francia kerékpáros körverseny, és lesz Formula–1-es Belga Nagydíj is.

 JÚLIUS 13., HÉTFŐ 

 FUTBALLPROGRAM 

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 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

BASEBALL
MLB
Kedd, 2.00: Home Run-derbi (Tv: Sport1)

KÉZILABDA
FÉRFI U20-AS EURÓPA-BAJNOKSÁG, ROMÁNIA
ALSÓHÁZI HELYOSZTÓ
III. CSOPORT
11.00: Izrael–Csehország (Tv: Sport1)
II. CSOPORT
13.30: Lettország–Norvégia (Tv: Sport1)
KÖZÉPDÖNTŐ
III. CSOPORT
16.00: Románia–Szlovénia (Tv: Sport1)
18.30: Svédország–Magyarország (Tv: Sport1)

SZNÚKER
CHAMPIONS LEAGUE (Leicester)
12.00: 19. nap, 1. rész (Tv: Sport2)
17.30: 19. nap, 2. rész (Tv: Sport2)

TENISZ
ATP 250-ES TORNA, BASTAD
11.00: egyes, selejtező, 2. forduló, főtábla, 1. forduló; páros, 1. forduló
ATP 250-ES TORNA, GSTAAD
10.30: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
ATP 250-ES TORNA, UMAG
16.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
WTA 250-ES TORNA, JÁSZVÁSÁR
  9.30: egyes, selejtező, 2. forduló, főtábla, 1. forduló; páros, 1. forduló
14.00 után: Bondár Anna (7.)–Sara Sorribes (spanyol)
WTA 250-ES TORNA, ATHÉN
15.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

 

 JÚLIUS 14., KEDD 

 FUTBALLPROGRAM 

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
ELŐDÖNTŐ
21.00: Franciaország–Spanyolország, Dallas (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

BAJNOKOK LIGÁJA
SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
17.00: KuPS Kuopio (finn)–Vardar (északmacedón)
18.00: Iberia 1999 (grúz)–Flora (észt)
19.00: ETO FCVíkingur Reykjavík (izlandi), Győr (Tv: M4 Sport) élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
19.30: TNS (walesi)–Sabah (azeri)
20.00: Drita (koszovói)–Kauno Zalgiris (litván)
20.00: Inter Escaldes (andorrai)–Lincoln (gibraltári)
21.00: Shamrock Rovers (ír)–Floriana (máltai)
21.00: Larne (északír)–Tre Fiori (San Marinó-i)

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

ATLÉTIKA 
Gyulai István Memorial 
Atlétikai Magyar Nagydíj (Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központ)

KERÉKPÁR 
Tour de France országúti körverseny
10. szakasz, AurillacLe Lioran, 166.6 km (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA 
11.00: A női Európa Liga-selejtező sorsolása, Bécs 

 

 JÚLIUS 15., SZERDA 

 FUTBALLPROGRAM 

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
ELŐDÖNTŐ
21.00: Anglia–Argentína, Atlanta (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban 

BAJNOKOK LIGÁJA
SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
19.00: FC Riga (lett)–Ararat-Armenia (örmény)
19.30: Levszki Szófia (bolgár)–Borac (boszniai)
19.30: Universitatea Craiova (román)–Vityebszk (fehérorosz)
20.15: Atert Bissen (luxemburgi)–KÍ Klaksvík (feröeri)
21.00: Szutjeszka (montenegrói)–Kajrat Almati (kazah)
21.00: Egnatia (albán)–Petrocub (moldovai)

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

BIRKÓZÁS 
Polyák Imre, Varga János és Kozma István Memorial
Az UWW rangsorversenye (Budapest, BOK-csarnok)
10.30: szabadfogás 61, 65, 70, 74, 86 kg, selejtezők
12.30: elődöntők
13.30: vigaszág
18.00: döntők

KAJAK-KENU 
19.00: A Kolonics György Alapítvány fáklyás emlékevezése (Csepeli Kajak-Kenu Egyesület vízitelepe)

KERÉKPÁR 
Tour de France országúti körverseny
11. szakasz, VichyNevers, 161.3 km  (Tv: Eurosport1)

ÖKÖLVÍVÁS 
14.00: 103. Papp László országos bajnokság, Nyíregyháza

RÖPLABDA 
12.00: Az európai kupasorozatok sorsolása, Luxembourg 

 

 JÚLIUS 16., CSÜTÖRTÖK 

 FUTBALLPROGRAM 

EURÓPA-LIGA
SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
19.30: Universitatea Cluj (román)–Dinamo Kijev (ukrán)
19.30: Derry City (ír)–CSZKA Szófia (bolgár)
20.00: Aluminij (szlovén)–Sheriff Tiraspol (moldovai)
20.15: Ferencvárosi TCVojvodina (szerb), Groupama Aréna (Tv: M4 Sport) élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
20.30: MSK Zilina (Zsolna, szlovák)–Hajduk Split (horvát)
22.00: Vestri (izlandi, II.)–Qarabag (azeri)

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

BIRKÓZÁS 
Polyák Imre, Varga János és Kozma István Memorial
Az UWW rangsorversenye (Budapest, BOK-csarnok)
10.30: szabadfogás 79, 92, 97, 125 kg, női 50, 55 kg, selejtezők
12.30: elődöntők
13.30: vigaszág
18.00: döntők

KERÉKPÁR 
Tour de France országúti körverseny
12. szakasz, Nevers Magny-Cours autóversenypálya–Chalon-sur-Saone, 179.1 km  (Tv: Eurosport1)

KOSÁRLABDA 
A női Euroliga sorsolása, München

ÖKÖLVÍVÁS 
103. Papp László országos bajnokság, Nyíregyháza

STRANDRÖPLABDA 
Nemzetek Kupája, nyolcas döntő, Városlige
10.00: csoportkör

 

 JÚLIUS 17., PÉNTEK 

 FUTBALLPROGRAM 

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 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

BIRKÓZÁS
Polyák Imre, Varga János és Kozma István Memorial
Az UWW rangsorversenye (Budapest, BOK-csarnok)
10.30: nők 59, 62, 65, 68 kg, kötöttfogás 67, 77 kg selejtezők
12.30: elődöntők
13.30: vigaszág
18.00: döntők

FORMULA–1 
Belga Nagydíj, Spa-Francorchamps
13.30: 1. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
17.00: 2. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

KERÉKPÁR 
Tour de France országúti körverseny
13. szakasz, DoleBelfort, 205.8 km (Tv: Eurosport2)

KÉZILABDA 
11.00: A férfi Európa Liga csoportkörének sorsolása 

ÖKÖLVÍVÁS 
103. Papp László országos bajnokság, Nyíregyháza
11.00: elődöntők 

STRANDRÖPLABDA 
Nemzetek Kupája, nyolcas döntő, Városliget
9.30: csoportkör és női negyeddöntő 

 

 JÚLIUS 18., SZOMBAT 

 FUTBALLPROGRAM 

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
BRONZÉMÉRKŐZÉS
23.00: Franciaország/Spanyolország–Anglia/Argentína, Miami (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban! 

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

ATLÉTIKA 
Gyémánt Liga-verseny, London

BIRKÓZÁS 
Polyák Imre, Varga János és Kozma István Memorial
Az UWW rangsorversenye (Budapest, BOK-csarnok)
10.30: nők 53, 57, 72, 76 kg, kötöttfogás 72, 87 kg selejtezők
12.30: elődöntők
13.30: vigaszág
18.00: döntők

FORMULA–1 
Belga Nagydíj, Spa-Francorchamps
12.30: 3. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
16.00: időmérő edzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

KERÉKPÁR 
Tour de France országúti körverseny
14. szakasz, MulhouseLe Markstein Fellering, 155.3 km (Tv: Eurosport2)

ÖKÖLVÍVÁS 
103. Papp László országos bajnokság, Nyíregyháza
11.00 és 16.00: döntők

STRANDRÖPLABDA 
Nemzetek Kupája, nyolcas döntő, Városliget
9.30: férfi negyeddöntő és női elődöntő 

 

 JÚLIUS 19., VASÁRNAP 

 FUTBALLPROGRAM 

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
DÖNTŐ
21.00: Franciaország/Spanyolország–Anglia/Argentína, New York (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban! 

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

BIRKÓZÁS 
Polyák Imre, Varga János és Kozma István Memorial
Az UWW rangsorversenye (Budapest, BOK-csarnok)
10.30: kötöttfogás 55, 60, 63, 82, 97, 130 kg selejtezők
12.30: elődöntők
13.30: vigaszág 
18.00: döntők 

FORMULA–1 
Belga Nagydíj, Spa-Francorchamps
15.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

KERÉKPÁR 
Tour de France országúti körverseny
15. szakasz, ChampagnolePlateau de Solaison, 183.9 km, hegyi befutó (Tv: Eurosport2)
Hegyikerékpáros országos bajnokság
14.20: Alsóörs 

RALI 
Észt-rali, a világbajnokság 9. fordulója, Tartu és környéke

STRANDRÖPLABDA 
Nemzetek Kupája, nyolcas döntő, Városliget
10.00: férfi elődöntő és női, férfi döntő 

 

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