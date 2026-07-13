Heti program: jön a foci-vb döntője, visszavágót játszik az ETO FC és az FTC a nemzetközi kupákban

JÚLIUS 13., HÉTFŐ

FUTBALLPROGRAM

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TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BASEBALL

MLB

Kedd, 2.00: Home Run-derbi (Tv: Sport1)

KÉZILABDA

FÉRFI U20-AS EURÓPA-BAJNOKSÁG, ROMÁNIA

ALSÓHÁZI HELYOSZTÓ

III. CSOPORT

11.00: Izrael–Csehország (Tv: Sport1)

II. CSOPORT

13.30: Lettország–Norvégia (Tv: Sport1)

KÖZÉPDÖNTŐ

III. CSOPORT

16.00: Románia–Szlovénia (Tv: Sport1)

18.30: Svédország–Magyarország (Tv: Sport1)

SZNÚKER

CHAMPIONS LEAGUE (Leicester)

12.00: 19. nap, 1. rész (Tv: Sport2)

17.30: 19. nap, 2. rész (Tv: Sport2)

TENISZ

ATP 250-ES TORNA, BASTAD

11.00: egyes, selejtező, 2. forduló, főtábla, 1. forduló; páros, 1. forduló

ATP 250-ES TORNA, GSTAAD

10.30: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

ATP 250-ES TORNA, UMAG

16.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

WTA 250-ES TORNA, JÁSZVÁSÁR

9.30: egyes, selejtező, 2. forduló, főtábla, 1. forduló; páros, 1. forduló

14.00 után: Bondár Anna (7.)–Sara Sorribes (spanyol)

WTA 250-ES TORNA, ATHÉN

15.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

JÚLIUS 14., KEDD

FUTBALLPROGRAM

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

ELŐDÖNTŐ

21.00: Franciaország–Spanyolország, Dallas (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

BAJNOKOK LIGÁJA

SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

17.00: KuPS Kuopio (finn)–Vardar (északmacedón)

18.00: Iberia 1999 (grúz)–Flora (észt)

19.00: ETO FC–Víkingur Reykjavík (izlandi), Győr (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

19.30: TNS (walesi)–Sabah (azeri)

20.00: Drita (koszovói)–Kauno Zalgiris (litván)

20.00: Inter Escaldes (andorrai)–Lincoln (gibraltári)

21.00: Shamrock Rovers (ír)–Floriana (máltai)

21.00: Larne (északír)–Tre Fiori (San Marinó-i)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

Gyulai István Memorial

Atlétikai Magyar Nagydíj (Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központ)

KERÉKPÁR

Tour de France országúti körverseny

10. szakasz, Aurillac–Le Lioran, 166.6 km (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA

11.00: A női Európa Liga-selejtező sorsolása, Bécs

JÚLIUS 15., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

ELŐDÖNTŐ

21.00: Anglia–Argentína, Atlanta (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban

BAJNOKOK LIGÁJA

SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

19.00: FC Riga (lett)–Ararat-Armenia (örmény)

19.30: Levszki Szófia (bolgár)–Borac (boszniai)

19.30: Universitatea Craiova (román)–Vityebszk (fehérorosz)

20.15: Atert Bissen (luxemburgi)–KÍ Klaksvík (feröeri)

21.00: Szutjeszka (montenegrói)–Kajrat Almati (kazah)

21.00: Egnatia (albán)–Petrocub (moldovai)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BIRKÓZÁS

Polyák Imre, Varga János és Kozma István Memorial

Az UWW rangsorversenye (Budapest, BOK-csarnok)

10.30: szabadfogás 61, 65, 70, 74, 86 kg, selejtezők

12.30: elődöntők

13.30: vigaszág

18.00: döntők

KAJAK-KENU

19.00: A Kolonics György Alapítvány fáklyás emlékevezése (Csepeli Kajak-Kenu Egyesület vízitelepe)

KERÉKPÁR

Tour de France országúti körverseny

11. szakasz, Vichy–Nevers, 161.3 km (Tv: Eurosport1)

ÖKÖLVÍVÁS

14.00: 103. Papp László országos bajnokság, Nyíregyháza

RÖPLABDA

12.00: Az európai kupasorozatok sorsolása, Luxembourg

JÚLIUS 16., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

EURÓPA-LIGA

SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

19.30: Universitatea Cluj (román)–Dinamo Kijev (ukrán)

19.30: Derry City (ír)–CSZKA Szófia (bolgár)

20.00: Aluminij (szlovén)–Sheriff Tiraspol (moldovai)

20.15: Ferencvárosi TC–Vojvodina (szerb), Groupama Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

20.30: MSK Zilina (Zsolna, szlovák)–Hajduk Split (horvát)

22.00: Vestri (izlandi, II.)–Qarabag (azeri)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BIRKÓZÁS

Polyák Imre, Varga János és Kozma István Memorial

Az UWW rangsorversenye (Budapest, BOK-csarnok)

10.30: szabadfogás 79, 92, 97, 125 kg, női 50, 55 kg, selejtezők

12.30: elődöntők

13.30: vigaszág

18.00: döntők

KERÉKPÁR

Tour de France országúti körverseny

12. szakasz, Nevers Magny-Cours autóversenypálya–Chalon-sur-Saone, 179.1 km (Tv: Eurosport1)

KOSÁRLABDA

A női Euroliga sorsolása, München

ÖKÖLVÍVÁS

103. Papp László országos bajnokság, Nyíregyháza

STRANDRÖPLABDA

Nemzetek Kupája, nyolcas döntő, Városlige

10.00: csoportkör

JÚLIUS 17., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

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TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BIRKÓZÁS

Polyák Imre, Varga János és Kozma István Memorial

Az UWW rangsorversenye (Budapest, BOK-csarnok)

10.30: nők 59, 62, 65, 68 kg, kötöttfogás 67, 77 kg selejtezők

12.30: elődöntők

13.30: vigaszág

18.00: döntők

FORMULA–1

Belga Nagydíj, Spa-Francorchamps

13.30: 1. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

17.00: 2. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

KERÉKPÁR

Tour de France országúti körverseny

13. szakasz, Dole–Belfort, 205.8 km (Tv: Eurosport2)

KÉZILABDA

11.00: A férfi Európa Liga csoportkörének sorsolása

ÖKÖLVÍVÁS

103. Papp László országos bajnokság, Nyíregyháza

11.00: elődöntők

STRANDRÖPLABDA

Nemzetek Kupája, nyolcas döntő, Városliget

9.30: csoportkör és női negyeddöntő

JÚLIUS 18., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

BRONZÉMÉRKŐZÉS

23.00: Franciaország/Spanyolország–Anglia/Argentína, Miami (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

Gyémánt Liga-verseny, London

BIRKÓZÁS

Polyák Imre, Varga János és Kozma István Memorial

Az UWW rangsorversenye (Budapest, BOK-csarnok)

10.30: nők 53, 57, 72, 76 kg, kötöttfogás 72, 87 kg selejtezők

12.30: elődöntők

13.30: vigaszág

18.00: döntők

FORMULA–1

Belga Nagydíj, Spa-Francorchamps

12.30: 3. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

16.00: időmérő edzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

KERÉKPÁR

Tour de France országúti körverseny

14. szakasz, Mulhouse–Le Markstein Fellering, 155.3 km (Tv: Eurosport2)

ÖKÖLVÍVÁS

103. Papp László országos bajnokság, Nyíregyháza

11.00 és 16.00: döntők

STRANDRÖPLABDA

Nemzetek Kupája, nyolcas döntő, Városliget

9.30: férfi negyeddöntő és női elődöntő

JÚLIUS 19., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

DÖNTŐ

21.00: Franciaország/Spanyolország–Anglia/Argentína, New York (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BIRKÓZÁS

Polyák Imre, Varga János és Kozma István Memorial

Az UWW rangsorversenye (Budapest, BOK-csarnok)

10.30: kötöttfogás 55, 60, 63, 82, 97, 130 kg selejtezők

12.30: elődöntők

13.30: vigaszág

18.00: döntők

FORMULA–1

Belga Nagydíj, Spa-Francorchamps

15.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

KERÉKPÁR

Tour de France országúti körverseny

15. szakasz, Champagnole–Plateau de Solaison, 183.9 km, hegyi befutó (Tv: Eurosport2)

Hegyikerékpáros országos bajnokság

14.20: Alsóörs

RALI

Észt-rali, a világbajnokság 9. fordulója, Tartu és környéke

STRANDRÖPLABDA

Nemzetek Kupája, nyolcas döntő, Városliget

10.00: férfi elődöntő és női, férfi döntő