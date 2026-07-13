Heti program: jön a foci-vb döntője, visszavágót játszik az ETO FC és az FTC a nemzetközi kupákban
JÚLIUS 13., HÉTFŐ
FUTBALLPROGRAM
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TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
BASEBALL
MLB
Kedd, 2.00: Home Run-derbi (Tv: Sport1)
KÉZILABDA
FÉRFI U20-AS EURÓPA-BAJNOKSÁG, ROMÁNIA
ALSÓHÁZI HELYOSZTÓ
III. CSOPORT
11.00: Izrael–Csehország (Tv: Sport1)
II. CSOPORT
13.30: Lettország–Norvégia (Tv: Sport1)
KÖZÉPDÖNTŐ
III. CSOPORT
16.00: Románia–Szlovénia (Tv: Sport1)
18.30: Svédország–Magyarország (Tv: Sport1)
SZNÚKER
CHAMPIONS LEAGUE (Leicester)
12.00: 19. nap, 1. rész (Tv: Sport2)
17.30: 19. nap, 2. rész (Tv: Sport2)
TENISZ
ATP 250-ES TORNA, BASTAD
11.00: egyes, selejtező, 2. forduló, főtábla, 1. forduló; páros, 1. forduló
ATP 250-ES TORNA, GSTAAD
10.30: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
ATP 250-ES TORNA, UMAG
16.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
WTA 250-ES TORNA, JÁSZVÁSÁR
9.30: egyes, selejtező, 2. forduló, főtábla, 1. forduló; páros, 1. forduló
14.00 után: Bondár Anna (7.)–Sara Sorribes (spanyol)
WTA 250-ES TORNA, ATHÉN
15.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
JÚLIUS 14., KEDD
FUTBALLPROGRAM
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
ELŐDÖNTŐ
21.00: Franciaország–Spanyolország, Dallas (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
BAJNOKOK LIGÁJA
SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
17.00: KuPS Kuopio (finn)–Vardar (északmacedón)
18.00: Iberia 1999 (grúz)–Flora (észt)
19.00: ETO FC–Víkingur Reykjavík (izlandi), Győr (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
19.30: TNS (walesi)–Sabah (azeri)
20.00: Drita (koszovói)–Kauno Zalgiris (litván)
20.00: Inter Escaldes (andorrai)–Lincoln (gibraltári)
21.00: Shamrock Rovers (ír)–Floriana (máltai)
21.00: Larne (északír)–Tre Fiori (San Marinó-i)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ATLÉTIKA
Gyulai István Memorial
Atlétikai Magyar Nagydíj (Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központ)
KERÉKPÁR
Tour de France országúti körverseny
10. szakasz, Aurillac–Le Lioran, 166.6 km (Tv: Eurosport1)
KÉZILABDA
11.00: A női Európa Liga-selejtező sorsolása, Bécs
JÚLIUS 15., SZERDA
FUTBALLPROGRAM
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
ELŐDÖNTŐ
21.00: Anglia–Argentína, Atlanta (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban
BAJNOKOK LIGÁJA
SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
19.00: FC Riga (lett)–Ararat-Armenia (örmény)
19.30: Levszki Szófia (bolgár)–Borac (boszniai)
19.30: Universitatea Craiova (román)–Vityebszk (fehérorosz)
20.15: Atert Bissen (luxemburgi)–KÍ Klaksvík (feröeri)
21.00: Szutjeszka (montenegrói)–Kajrat Almati (kazah)
21.00: Egnatia (albán)–Petrocub (moldovai)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
BIRKÓZÁS
Polyák Imre, Varga János és Kozma István Memorial
Az UWW rangsorversenye (Budapest, BOK-csarnok)
10.30: szabadfogás 61, 65, 70, 74, 86 kg, selejtezők
12.30: elődöntők
13.30: vigaszág
18.00: döntők
KAJAK-KENU
19.00: A Kolonics György Alapítvány fáklyás emlékevezése (Csepeli Kajak-Kenu Egyesület vízitelepe)
KERÉKPÁR
Tour de France országúti körverseny
11. szakasz, Vichy–Nevers, 161.3 km (Tv: Eurosport1)
ÖKÖLVÍVÁS
14.00: 103. Papp László országos bajnokság, Nyíregyháza
RÖPLABDA
12.00: Az európai kupasorozatok sorsolása, Luxembourg
JÚLIUS 16., CSÜTÖRTÖK
FUTBALLPROGRAM
EURÓPA-LIGA
SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
19.30: Universitatea Cluj (román)–Dinamo Kijev (ukrán)
19.30: Derry City (ír)–CSZKA Szófia (bolgár)
20.00: Aluminij (szlovén)–Sheriff Tiraspol (moldovai)
20.15: Ferencvárosi TC–Vojvodina (szerb), Groupama Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
20.30: MSK Zilina (Zsolna, szlovák)–Hajduk Split (horvát)
22.00: Vestri (izlandi, II.)–Qarabag (azeri)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
BIRKÓZÁS
Polyák Imre, Varga János és Kozma István Memorial
Az UWW rangsorversenye (Budapest, BOK-csarnok)
10.30: szabadfogás 79, 92, 97, 125 kg, női 50, 55 kg, selejtezők
12.30: elődöntők
13.30: vigaszág
18.00: döntők
KERÉKPÁR
Tour de France országúti körverseny
12. szakasz, Nevers Magny-Cours autóversenypálya–Chalon-sur-Saone, 179.1 km (Tv: Eurosport1)
KOSÁRLABDA
A női Euroliga sorsolása, München
ÖKÖLVÍVÁS
103. Papp László országos bajnokság, Nyíregyháza
STRANDRÖPLABDA
Nemzetek Kupája, nyolcas döntő, Városlige
10.00: csoportkör
JÚLIUS 17., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
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TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
BIRKÓZÁS
Polyák Imre, Varga János és Kozma István Memorial
Az UWW rangsorversenye (Budapest, BOK-csarnok)
10.30: nők 59, 62, 65, 68 kg, kötöttfogás 67, 77 kg selejtezők
12.30: elődöntők
13.30: vigaszág
18.00: döntők
FORMULA–1
Belga Nagydíj, Spa-Francorchamps
13.30: 1. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
17.00: 2. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
KERÉKPÁR
Tour de France országúti körverseny
13. szakasz, Dole–Belfort, 205.8 km (Tv: Eurosport2)
KÉZILABDA
11.00: A férfi Európa Liga csoportkörének sorsolása
ÖKÖLVÍVÁS
103. Papp László országos bajnokság, Nyíregyháza
11.00: elődöntők
STRANDRÖPLABDA
Nemzetek Kupája, nyolcas döntő, Városliget
9.30: csoportkör és női negyeddöntő
JÚLIUS 18., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
BRONZÉMÉRKŐZÉS
23.00: Franciaország/Spanyolország–Anglia/Argentína, Miami (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ATLÉTIKA
Gyémánt Liga-verseny, London
BIRKÓZÁS
Polyák Imre, Varga János és Kozma István Memorial
Az UWW rangsorversenye (Budapest, BOK-csarnok)
10.30: nők 53, 57, 72, 76 kg, kötöttfogás 72, 87 kg selejtezők
12.30: elődöntők
13.30: vigaszág
18.00: döntők
FORMULA–1
Belga Nagydíj, Spa-Francorchamps
12.30: 3. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
16.00: időmérő edzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
KERÉKPÁR
Tour de France országúti körverseny
14. szakasz, Mulhouse–Le Markstein Fellering, 155.3 km (Tv: Eurosport2)
ÖKÖLVÍVÁS
103. Papp László országos bajnokság, Nyíregyháza
11.00 és 16.00: döntők
STRANDRÖPLABDA
Nemzetek Kupája, nyolcas döntő, Városliget
9.30: férfi negyeddöntő és női elődöntő
JÚLIUS 19., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
DÖNTŐ
21.00: Franciaország/Spanyolország–Anglia/Argentína, New York (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
BIRKÓZÁS
Polyák Imre, Varga János és Kozma István Memorial
Az UWW rangsorversenye (Budapest, BOK-csarnok)
10.30: kötöttfogás 55, 60, 63, 82, 97, 130 kg selejtezők
12.30: elődöntők
13.30: vigaszág
18.00: döntők
FORMULA–1
Belga Nagydíj, Spa-Francorchamps
15.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
KERÉKPÁR
Tour de France országúti körverseny
15. szakasz, Champagnole–Plateau de Solaison, 183.9 km, hegyi befutó (Tv: Eurosport2)
Hegyikerékpáros országos bajnokság
14.20: Alsóörs
RALI
Észt-rali, a világbajnokság 9. fordulója, Tartu és környéke
STRANDRÖPLABDA
Nemzetek Kupája, nyolcas döntő, Városliget
10.00: férfi elődöntő és női, férfi döntő