Salvadori játékvezető dirigál a francia–spanyol elődöntőn
A 35 éves El Salvador-i játékvezető negyedik mérkőzését vezetheti ezen a tornán – összességében pedig már a hetedik vb-meccsére készülhet, miután négy éve három meccsen is ő dirigált.
Bartoni az idei világbajnokságon a Törökország–Paraguay (0–1) mérkőzésen kezdett, amelyen ő alkalmazta először a FIFA új szabályát és kiállította a török Mert Müldürhöz a száját eltakarva odaszóló paraguayi Miguel Almiront. Ezt követően az 1–1-gyel záruló japán–svéd, majd a kieséses szakasz eddigi egyetlen gól nélküli döntetlenje következett, a Svájc–Kolumbia nyolcaddöntő. Bartoni ezen a vébén a már említett kiállítás mellett 10 sárga lapot osztott ki, világbajnokságon először vezet mindkét csapatnak.
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
NYOLCADDÖNTŐ
JÚLIUS 14., KEDD
21.00: Franciaország–Spanyolország – (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Dallas, Dallas Stadion. Vezeti: Iván Barton (salvadori)
|Franciaország–Spanyolország