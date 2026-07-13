Nemzeti Sportrádió

Salvadori játékvezető dirigál a francia–spanyol elődöntőn

H. Á.H. Á.
2026.07.13. 02:14
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Karrierje legrangosabb vb-meccsére készülhet a salvadori bíró (Fotó: Getty Images)
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Magyar idő szerint hétfőn hajnalban a FIFA bejelentette: a salvadori Iván Barton vezeti majd kedden este a Franciaország–Spanyolország elődöntőt az észak-amerikai világbajnokságon.

A 35 éves El Salvador-i játékvezető negyedik mérkőzését vezetheti ezen a tornán – összességében pedig már a hetedik vb-meccsére készülhet, miután négy éve három meccsen is ő dirigált. 

Bartoni az idei világbajnokságon a Törökország–Paraguay (0–1) mérkőzésen kezdett, amelyen ő alkalmazta először a FIFA új szabályát és kiállította a török Mert Müldürhöz a száját eltakarva odaszóló paraguayi Miguel Almiront. Ezt követően az 1–1-gyel záruló japán–svéd, majd a kieséses szakasz eddigi egyetlen gól nélküli döntetlenje következett, a Svájc–Kolumbia nyolcaddöntő. Bartoni ezen a vébén a már említett kiállítás mellett 10 sárga lapot osztott ki, világbajnokságon először vezet mindkét csapatnak.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
NYOLCADDÖNTŐ
JÚLIUS 14., KEDD
21.00: Franciaország–Spanyolország – (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Dallas, Dallas Stadion. Vezeti: Iván Barton (salvadori)

 Franciaország–Spanyolország

 

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