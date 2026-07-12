Messitől kapott ajándék mezt a svájciak sérült játékosa – videó

A svájciak játékosa, Johan Manzambi térdsérülés miatt nem léphetett pályára az argentinok elleni negyeddöntőben, azonban nem akármilyen ajándékkal gazdagodott a mérkőzés közben: Lionel Messi ugyanis egy mezzel ajándékozta meg a svájciak góllövőjét, aki a kamerának meg is mutatta a becses ereklyét.

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Korábban hírt adtunk arról, hogy Messi Roberto Baggiónak is ajándékozott egy mezt, mégpedig azt, amit a negyeddöntőben viselt Svájc ellen.