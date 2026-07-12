Scaloni üzent az argentin szurkolóknak: „Ha iszol, ne vezess, de érezd jól magad!”
„Bonyolult és nehéz meccs volt. A valóság az, hogy szenvedtünk, de ahhoz, hogy bejussunk egy világbajnoki elődöntőbe, nehéz nem szenvedni – ismerte el Lionel Scaloni a svájciak elleni meccset követő sajtótájékoztatón is. – Katarban is szenvedtünk, de ott talán jobban játszottunk (akkor 11-esekkel jutottak be az argentinok az elődöntőbe a hollandok ellen – a szerk.). Másfél hónap után (akkor kezdték az argentinok a vb-felkészülést – a szerk.) az elődöntőbe jutás elégedettséggel tölt el, mert az elején a kilátások borúsak voltak, de bent vagyunk az elődöntőben, és ez csak a játékosoknak köszönhető, akik hittek benne, hogy képesek rá. A mai meccset leszámítva elégedett vagyok a csapat teljesítményével, de egyértelmű, hogy fejlődnünk kell.”
Scaloni kiemelte továbbá, hogy a cserék is jól sültek el, majd az angolok elleni elődöntő került szóba, ami Argentína számára mindig egy presztízsmérkőzésnek számít, hiszen történelmi gyökerei is vannak az összecsapásnak, de az argentinok szövetségi kapitánya ettől igyekezett elhatárolódni.
„Az elődöntővel kapcsolatban a fő üzenet, hogy ez is egy futballmeccs lesz. Ne keressünk mást ennek kapcsán. Egy futballmeccs lesz egy nagyszerű csapat és egy nagyszerű edző ellen, akit nagyon csodálok és pont.”
A szakember a szurkolóiknak is üzent.
„Ha iszol, ne vezess, de érezd jól magad, mert bejutottunk az elődöntőbe és ez hatalmas teljesítmény.”