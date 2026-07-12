Scaloni üzent az argentin szurkolóknak: „Ha iszol, ne vezess, de érezd jól magad!”

Scaloni kiemelte továbbá, hogy a cserék is jól sültek el, majd az angolok elleni elődöntő került szóba, ami Argentína számára mindig egy presztízsmérkőzésnek számít, hiszen történelmi gyökerei is vannak az összecsapásnak, de az argentinok szövetségi kapitánya ettől igyekezett elhatárolódni.

„Az elődöntővel kapcsolatban a fő üzenet, hogy ez is egy futballmeccs lesz. Ne keressünk mást ennek kapcsán. Egy futballmeccs lesz egy nagyszerű csapat és egy nagyszerű edző ellen, akit nagyon csodálok és pont.”

A szakember a szurkolóiknak is üzent.

„Ha iszol, ne vezess, de érezd jól magad, mert bejutottunk az elődöntőbe és ez hatalmas teljesítmény.”