Nemzeti Sportrádió

Scaloni üzent az argentin szurkolóknak: „Ha iszol, ne vezess, de érezd jól magad!”

P. K.P. K.
2026.07.12. 09:11
null
Lionel Scaloni és Lionel Messi (Fotó: AFP)
Címkék
foci vb 2026 Anglia vb 2026 Svájc Argentína Lionel Scaloni
Az argentin válogatott szövetségi kapitány, Lionel Scaloni gyors értékelését már idéztük a Svájc elleni, hosszabbításos 3–1-es győzelem után, amelyben elismerte, hogy meglehetősen szenvedtek a meccsen, és szerencséjük is volt Breel Embolo kiállításánál. A találkozót követő sajtótájékoztatón már részletesebben értékelte az eddigi szereplésüket és kitért az angolok elleni elődöntőre is.

 

„Bonyolult és nehéz meccs volt. A valóság az, hogy szenvedtünk, de ahhoz, hogy bejussunk egy világbajnoki elődöntőbe, nehéz nem szenvedni – ismerte el Lionel Scaloni a svájciak elleni meccset követő sajtótájékoztatón is. –  Katarban is szenvedtünk, de ott talán jobban játszottunk (akkor 11-esekkel jutottak be az argentinok az elődöntőbe a hollandok ellen – a szerk.). Másfél hónap után (akkor kezdték az argentinok a vb-felkészülést – a szerk.) az elődöntőbe jutás elégedettséggel tölt el, mert az elején a kilátások borúsak voltak, de bent vagyunk az elődöntőben, és ez csak a játékosoknak köszönhető, akik hittek benne, hogy képesek rá. A mai meccset leszámítva elégedett vagyok a csapat teljesítményével, de egyértelmű, hogy fejlődnünk kell.” 

Foci vb 2026
3 órája

„Tudtuk, ha összefogunk, jön a gól is” – Julián Álvarez

A svájciak elleni negyeddöntő harmadik gólját szerző Julián Álvarez és Lionel Scaloni szövetségi kapitány is egyetértett, az angolok elleni meccs előtt az első a regeneráció!

 

Scaloni kiemelte továbbá, hogy a cserék is jól sültek el, majd az angolok elleni elődöntő került szóba, ami Argentína számára mindig egy presztízsmérkőzésnek számít, hiszen történelmi gyökerei is vannak az összecsapásnak, de az argentinok szövetségi kapitánya ettől igyekezett elhatárolódni.

„Az elődöntővel kapcsolatban a fő üzenet, hogy ez is egy futballmeccs lesz. Ne keressünk mást ennek kapcsán. Egy futballmeccs lesz egy nagyszerű csapat és egy nagyszerű edző ellen, akit nagyon csodálok és pont.”

A szakember a szurkolóiknak is üzent.

„Ha iszol, ne vezess, de érezd jól magad, mert bejutottunk az elődöntőbe és ez hatalmas teljesítmény.”

foci vb 2026 Anglia vb 2026 Svájc Argentína Lionel Scaloni
Legfrissebb hírek

Haaland: Életem talán legjobb hat hete ez, egészen szürreális élmény

Foci vb 2026
1 órája

Amerikai pite: Bellingham-dupla, buta kiállítás, Álvarez-csodagól és két álomelődöntő – vb-kibeszélő, 31. nap

Foci vb 2026
2 órája

„Ez tette tönkre a meccsünket” – Yakin az új VAR-szabályról

Foci vb 2026
2 órája

Videó: így jutott tovább Anglia és Argentína – a két negyeddöntő kulcspillanatai egy helyen

Foci vb 2026
2 órája

„Tudtuk, ha összefogunk, jön a gól is” – Julián Álvarez

Foci vb 2026
3 órája

Vége Messi nagy szériájának

Foci vb 2026
3 órája

Statisztikák: Messiék két rekordot is átírtak Svájc ellen

Foci vb 2026
3 órája

Lehetne ennél jobb? A történelem során először a FIFA-ranglista első négy helyezettje jutott be az elődöntőbe

Foci vb 2026
4 órája
Ezek is érdekelhetik