Nemzeti Sportrádió

Tóth Edmond: Minden egyes pontért meg kellett küzdenünk!

VINCZE SZABOLCSVINCZE SZABOLCS
2026.07.13. 06:41
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Tóth Edmond számára kiemelten fontos volt, hogy csapatából mindenkit tűzben tudjon tartani, mindenki érezze a felelősséget (Fotó: Kovács Péter)
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férfi kézilabda NB I Tatabánya kézilabda Tóth Edmond Mol Tatabánya KC
A Tatabánya férfi kézilabdacsapatának edzője szerint az első sikeres éve után nemhogy előrelépni, de a szintet tartani sem lesz egyszerű a csapatával, és a második idényében is arra számít, hogy nem lesz egy könnyű meccsük sem. A nyári igazolásokkal ugyanakkor elégedett, arra viszont nem kívánt reagálni, hogy a magyar válogatottnál vállal-e szerepet.

Nagyszerű első évet zárt a Mol Tatabánya KC férfi kézilabdacsapatának kispadján Tóth Edmond, aki a magyar bajnokságban harmadik lett az együttesével, a Magyar Kupában ezüstérmet szerzett, az Európa-kupában pedig a döntőig menetelt. 

„Egy évvel ezelőtt a csapatépítést tűztük ki magunk elé hosszabb távú célként, és hogy lássuk, milyen irányba akarunk haladni, de már a kezdésnél olyan jó eredmények jöttek, amilyenekre nem igazán számítottunk – mondta a Nemzeti Sportnak Tóth Edmond.De ami számomra az eredményeknél fontosabb, hogy valóban sikerült jó csapatot építenünk Tatabányán, a srácok küzdöttek egymásért és a szurkolókért, a játék gyors és látványos volt, amilyet szerettem volna, és hamar összeállt a védekezés, ami mindennek az alapja. Számomra lényeges volt, hogy mindenkit tűzben tudjak tartani, minden játékos érezze a felelősséget, hozzá akarjon tenni a játékhoz, és azt hiszem, mindenki megkapta a játékidőt. Ha lehet hiányérzetem, az talán a támadójáték miatt lehet, ott nagyobb fejlődést szerettem volna elérni, de végül a játékosokhoz kellett alakítanom, nem fordítva, mert ez volt az eredményesebb.”

A csapat remekül helytállt a hazai bajnokságban és a nemzetközi kupában egyaránt, ami leginkább azon látszik, hogy itthon nem hibázott a ligában, márpedig ez nem gyakori azoknál a csapatoknál, amelyek kétfrontos harcra kényszerülnek. Ez leginkább a játékosok folyamatos motivációjának és ragyogó mentalitásának volt köszönhető, és annak, hogy a szakmai stáb is igyekezett forgatni a keretet, hogy a játékosok frissek maradjanak, eleget tudjanak pihenni, az újabb és újabb holtpontokon pedig át tudjanak lendülni.

„Tudtuk, hogy nem hibázhatunk, főleg a jó kezdés után, hiszen a harmadik helyet akartuk megszerezni a bajnokságban. Pedig nem volt szerencsénk a sérülésekkel, már az első néhány meccsen sem tudtunk teljes kerettel kiállni, például hosszú ideig nem számíthattunk Josip Sarac és Demis Grigoras játékára sem. A helyzet mindenkinek nehéz volt, de összességében ezt is jól kezelte a csapat. Mondjuk nem tudom, mi lett volna, ha ezek a játékosok többet játszhattak volna…” – fogalmazott a szakember, aki szerint eredményességben nehéz lesz überelni az előző idényt, ami csak akkor lehetett volna jobb, ha megnyerték volna az Európa-kupa döntőjét az északmacedón GRK Ohrid ellen.

Az erősebb Európa-ligában egy fokkal nehezebb lesz helytállni, a hazai bajnokságban pedig a harmadik hely lehet a maximum, hiszen nem tartja reálisnak a két Bajnokok Ligája-csapat, a Szeged vagy a Veszprém megelőzését a tabellán. Ezért számára most az az elsődleges szempont, hogy az érkező magyar játékosokat be tudja építeni a csapatba, egy magot tudjon képezni, amely hosszú távon is stabilitást nyújthat, és akik közül minél többen eljutnak a válogatottba.

„Jó szerkezetű csapatunk lesz a következő idényben is. Úgy indultunk neki a nyárnak, hogy szerettük volna olyan magyar játékosokkal pótolni a távozó külföldieket, akik közel állnak a válogatotthoz, és tudjuk segíteni a további fejlődésüket. A tapasztalt Bodó Ricsi nagyon fontos láncszeme lesz a csapatnak, Molnár Robin ki van éhezve a játékra, Tóth Levente számára ez jelentős kihívás lesz, de fel fog tudni nőni a feladathoz. A beálló Karai Miklós volt az utolsó, hiányzó láncszem, így nem kellett légióst igazolnunk a posztra, lelkes játékos, aki jól támad és védekezik. A keret készen áll, nem tervezek újabb igazolást – tette hozzá Tóth Edmond. – Nem örülök a Fradi bizonytalan helyzetének, mert kellenek az erős riválisok, bár azokban most sem lesz hiány. Az előző idényben is mindenki minket akart elkapni, egy könnyű meccsünk sem volt a bajnokságban, meg kellett küzdenünk minden egyes pontért. Voltak nehéz pillanataink, és nem lesz ez másképp most sem, ami egyáltalán nem baj, mert igenis kell lennie rajtunk nyomásnak, legyen miért küzdenünk.”

A Bányász tréneréhez kapcsolódó hír, hogy információink szerint Sótonyi László már közel áll ahhoz, hogy ő legyen a férfiválogatott következő szövetségi kapitánya, és a hírek szerint másodedzőként esetleg Tóth Edmond is szerepet vállalhat mellette, ezzel kapcsolatos kérdésünket azonban a Tatabánya edzője nem kívánta kommentálni.

MOL TATABÁNYA KC 2026–2027
Érkezett: Bodó Richárd (balátlövő, OTP Bank-Pick Szeged), Karai Miklós (beálló, FTC-Green Collect), Molnár Robin (balszélső, One Veszprém HC), Szűcs Bence (beálló, Dunkerque, francia), Tóth Levente (irányító, NEKA)
Távozott: Ignacio Plaza (beálló, spanyol, Caserío Ciudad Real, spanyol), Krakovszki Bence (balszélső, Győri ETO-UNI FKC), Matej Havran (balátlövő, cseh, Orlen Wisla Plock, lengyel), Patrick Lemos (irányító, brazil)

 

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