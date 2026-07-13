Váratlan fordulat a svájci felfedezett átigazolási ügyében

Kétségtelen, hogy Johan Manzambi a világbajnokság egyik legnagyobb felfedezettje, a Freiburgban futballozó svájci középpályást már hosszú ideje próbálta magához édesgetni a Newcastle. Ugyanakkor a vasárnap esti hírek szerint az 51.2 millió font értékű átigazolás valószínűleg összeomlott, miután a 20 éves játékos közölte, ő inkább az Aston Villában szeretne szerepelni mégpedig Unai Emery vezetőedző keze alatt. Az Athletic újságírója, David Ornstein szerint a birminghamiek gyakorlatilag karnyújtásnyira vannak Manzambi szerződtetésének bejelentésétől. Manzambi a vb-n négy meccsen játszott, öt gólban vállalt szerepet: előbb két gólt szerzett Bosznia ellen, majd Kanada ellen egy góllal és egy gólpasszal, valamint a „Meccs embere” címmel zárt, aztán legjobb 16 közé jutásért vívott meccsen is adott egy asszisztot ám a Kolumbia elleni nyolcaddöntő előtt megsérült, így a svájciak utolsó két meccsén már nem játszott.