„A szabály az szabály, de ne öljétek meg a játékot” – vélemények Embolo kiállításáról

„Ön Breel mellett van? Ez komoly?” – teszi fel a kérdést az esetet vizsgálva a brit bulvárlap, a The Sun, míg a Daily Mail egyszerűen „szégyenletesnek” nevezte Embolo tettét.

A német bulvárlap, a Bild sem finomkodik Embolóval: „Ez a világbajnokság legbutább piros lapja. A képek egyértelműek: Embolo úgy esett el, hogy semmilyen kontakt sem történt közte és az ellenfele között.”

Az osztrák Kronen Zeitung is hasonló véleményt fogalmazott meg: „Embolo szándékosan hozzáért Paredes lábához, és eldobta magát. A tévés felvételek alapján azonban áldozatból tettes lett – ilyen gyorsan változnak a dolgok.”

A francia L’Équipe a svájci csapatot megdöbbentő „kegyetlen büntetésről” írt.

A spanyol AS „különös VAR-döntésről” ír, mellyel „nagy szívességet tettek Argentínának”.

A Blick Sport összeállítása még egy hangzatos véleményt idéz, ami a svájciak játékosától, Granit Xhakától származik: „A szabály az szabály, de ne öljétek meg a játékot.”