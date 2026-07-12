„A szabály az szabály, de ne öljétek meg a játékot” – vélemények Embolo kiállításáról
A svájciak csatára, Breel Embolo az argentinok elleni negyeddöntőben úgy kapta meg a második sárga lapját a 72. percben, hogy a FIFA által a világbajnokságra bevezetett új VAR-szabályt alkalmazta Joao Pinheiro játékvezető, és visszanézte az esetet, amelynél először tévesen azonosította a sárga lapot kapó játékost, hiszen az argentin Leandro Paredes kapott lapot. Mivel azonban az argentin nem volt szabálytalan, mert Embolo mutatott be műesést, a VAR jelzése és a visszanézés után a svájci kapott sárga lapot, és miután az már a második volt neki, ki is állította őt a játékvezető. Ez pedig, ahogy Murat Yakin szövetségi kapitány is elmondta, döntően befolyásolta a meccset, mert emberhátrányban elfogyott a svájciak lendülete, és átvették az irányítást az argentinok.
„Ön Breel mellett van? Ez komoly?” – teszi fel a kérdést az esetet vizsgálva a brit bulvárlap, a The Sun, míg a Daily Mail egyszerűen „szégyenletesnek” nevezte Embolo tettét.
A német bulvárlap, a Bild sem finomkodik Embolóval: „Ez a világbajnokság legbutább piros lapja. A képek egyértelműek: Embolo úgy esett el, hogy semmilyen kontakt sem történt közte és az ellenfele között.”
Az osztrák Kronen Zeitung is hasonló véleményt fogalmazott meg: „Embolo szándékosan hozzáért Paredes lábához, és eldobta magát. A tévés felvételek alapján azonban áldozatból tettes lett – ilyen gyorsan változnak a dolgok.”
A francia L’Équipe a svájci csapatot megdöbbentő „kegyetlen büntetésről” írt.
A spanyol AS „különös VAR-döntésről” ír, mellyel „nagy szívességet tettek Argentínának”.
A Blick Sport összeállítása még egy hangzatos véleményt idéz, ami a svájciak játékosától, Granit Xhakától származik: „A szabály az szabály, de ne öljétek meg a játékot.”
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
NEGYEDDÖNTŐ
ARGENTÍNA–SVÁJC 3–1 (1–0, 1–1, 1–1) – hosszabbítás után
Kansas City, Kansas City Stadion, 69 045 néző. Vezette: Joao Pinheiro (portugál)
ARGENTÍNA: E. Martínez – Molina (Montiel, 85.), Romero (Otamendi, 106.), Lisandro Martínez, Tagliafico (N. González, 78.) – Paredes (J. M. López, 110.) – De Paul (Lautaro Martínez, 85.), A. Mac Allister, E. Fernández (Almada, 91.) – Messi, J. Álvarez. Szövetségi kapitány: Lionel Scaloni
SVÁJC: Kobel – Zakaria (Jashari, 96.), Elvedi, Akanji, R. Rodríguez (Cömert, 90+5.) – Freuler (R. Vargas, 115.), Xhaka – Rieder (Muheim, 86.), Sow (Widmer, 86.), Ndoye (Amdouni, 86.) – Embolo. Szövetségi kapitány: Murat Yakin
Gólszerző: A. Mac Allister (10.), J. Álvarez (112.), Lautaro Martínez (120+1.), ill. Ndoye (67.)
Kiállítva: Embolo (72.)