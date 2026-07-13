Nemzeti Sportrádió

Tizenhárom játékvezető maradt a vb-n – sajtóhír

P. GY. B. P. GY. B.
2026.07.13. 07:36
Kovács István két csoportmeccset vezetett (Fotó: Getty Images)
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A játékvezetéssel foglalkozó Arbitro Internacional című oldal szerint a játékvezetők jelentős része már távozott a világbajnokságról, tizenhárman maradtak a hátralévő négy mérkőzésre.
Foci vb 2026
2026.07.10. 10:30

Vb 2026: több játékvezetőt már hazaküldtek – sajtóhír

Az ő távozásuk egyáltalán nem meglepetés.

Néhány nappal ezelőtt beszámoltunk róla, hogy a FIFA hazaküldte a csak tartalékként közreműködő játékvezetőket és az egymeccses Omar Al-Alit. Az elődöntők előtt újabb keretszűkítést hajtott végre a nemzetközi szövetség.

Az ázsiai kontinensről ketten maradtak: a döntő vezetésére is esélyes iráni-ausztrál Alireza Faghani és a jordániai Adham Mahadmeh. Afrikát már csak a marokkói Dzsalal Dzsajed képviseli, ő volt az egyetlen, aki az egyenes kieséses szakaszban vezetett a kontinensről. Az észak- és közép-amerikai zónából a Franciaország–Spanyolország elődöntőt megkapó Iván Barton mellett az amerikai Ismail Elfath maradt, Dél-Amerikából pedig a nyitó meccset dirigáló Wilton Sampaio mellett a venezuelai Jesús Valenzuela esélyes egy újabb mérkőzésre.

A kontingens majdnem fele európai, a norvég Espen Eskas, a svéd Glenn Nyberg, a lengyel Szymon Marciniak, az olasz Maurizio Mariani, a szlovén Slavko Vincic és a portugál Joao Pinheiro még ott van a keretben. Közülük az előző vb-döntőt vezető Marciniak a csoportkör óta nem kapott meccset.

Ahogy várni lehetett, nagy nevek hiányoznak a névsorból: érthető módon nem maradtak az angol, a francia, az argentin és a spanyol játékvezetők, akiknek a válogatottja érdekelt a legjobb négy között. De már nincs ott a vb-n a harmadik világbajnokságán részt vevő, viszont csak két csoportmeccset kapó mexikói César Ramos, a szintén csak a csoportkörben működő Kovács István és a német Félix Zwayer sem, és meglepetésre a holland Danny Makkelie munkájára sem számít a továbbiakban a nemzetközi szövetség.

A videósok közül tizennyolcan maradtak.

 

 

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