Tizenhárom játékvezető maradt a vb-n – sajtóhír

Néhány nappal ezelőtt beszámoltunk róla, hogy a FIFA hazaküldte a csak tartalékként közreműködő játékvezetőket és az egymeccses Omar Al-Alit. Az elődöntők előtt újabb keretszűkítést hajtott végre a nemzetközi szövetség.

Az ázsiai kontinensről ketten maradtak: a döntő vezetésére is esélyes iráni-ausztrál Alireza Faghani és a jordániai Adham Mahadmeh. Afrikát már csak a marokkói Dzsalal Dzsajed képviseli, ő volt az egyetlen, aki az egyenes kieséses szakaszban vezetett a kontinensről. Az észak- és közép-amerikai zónából a Franciaország–Spanyolország elődöntőt megkapó Iván Barton mellett az amerikai Ismail Elfath maradt, Dél-Amerikából pedig a nyitó meccset dirigáló Wilton Sampaio mellett a venezuelai Jesús Valenzuela esélyes egy újabb mérkőzésre.

A kontingens majdnem fele európai, a norvég Espen Eskas, a svéd Glenn Nyberg, a lengyel Szymon Marciniak, az olasz Maurizio Mariani, a szlovén Slavko Vincic és a portugál Joao Pinheiro még ott van a keretben. Közülük az előző vb-döntőt vezető Marciniak a csoportkör óta nem kapott meccset.

Ahogy várni lehetett, nagy nevek hiányoznak a névsorból: érthető módon nem maradtak az angol, a francia, az argentin és a spanyol játékvezetők, akiknek a válogatottja érdekelt a legjobb négy között. De már nincs ott a vb-n a harmadik világbajnokságán részt vevő, viszont csak két csoportmeccset kapó mexikói César Ramos, a szintén csak a csoportkörben működő Kovács István és a német Félix Zwayer sem, és meglepetésre a holland Danny Makkelie munkájára sem számít a továbbiakban a nemzetközi szövetség.

Estos son los 13 árbitros con los que cuenta la FIFA para los partidos finales de la Copa del Mundo:



AFC:

Alireza Faghani 🇦🇺

Adham Makhadmeh 🇯🇴



CAF:

Jalal Jayed 🇲🇦



CONCACAF:

Ivan Barton 🇸🇻

Ismail Elfath 🇺🇸



CONMEBOL:

Wilton Sampaio 🇧🇷

Jesus Valenzuela 🇻🇪



UEFA:

Espen Eskas 🇳🇴… pic.twitter.com/upzVgh3PRp — ArbitroInternacional (@ArbitroInteBlog) July 13, 2026

A videósok közül tizennyolcan maradtak.