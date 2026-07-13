Supermoto-vb: Bereczki Dávid Csehországban is duplázott, Visontán Európa-bajnok lehet

A Mátra mellett található Black Star Speedwayen sorra kerülő magyarországi futam szervezőinek beszámolója szerint a legmagasabb kategóriában, azaz az S1GP-ben a három futamból kettőt megnyerő francia Steve Bonnal diadalmaskodott Csehországban, míg a címvédő és ötszörös vb-győztes német Marc-Reiner Schmidt az első futamon aratott sikerével visszavette a vezetést az összetettben.

A junior Eb-mezőnyben Bereczki Dávid a szezon korábbi szakaszában mutatott kirobbanó formában teljesítette a Vysoké Myto pályán rendezett viadalokat: az első versenyen a második helyről startolva a rajt után azonnal az élre állt és pozícióját végig megvédve nyert, a második futamon pedig magabiztosan, több mint négy másodperces előnnyel győzött, így a maximálisan begyűjthető 50 pontot szerezte meg a hétvégén.

Bereczki az összetettben 200 ponttal áll az élen, második a romániai Szabó Márk 168-cal, harmadik a német Lorenz Bang 162-vel. Ez azt is jelenti, hogy a 15 éves magyar motorosnak megvan az esélye arra, hogy szeptember első hétvégéjén, Visontán sorra kerülő MBH Befektetési Bank S1GP Magyar Nagydíj keretében, hazai pályán és saját közönsége előtt nyerje meg az Európa-bajnoki címet.

Fotó: Facebook/David Bereczki

A magyarországi forduló így – a szervezők közleménye szerint – a világbajnoki küzdelmek mellett sporttörténeti magyar siker lehetőségét is kínálja a közönségnek, azután ugyanis már csak egy állomás, Belgium szerepel a versenynaptárban. A visontai viadalra a jegyek az s1gp.hu honlapon vásárolhatók meg.

A Supermoto-világbajnokság egyedülálló módon ötvözi a gyorsasági motorversenyzés és a terepmotorozás elemeit. A versenyzőknek egyetlen körön belül kell alkalmazkodniuk a különböző tapadási viszonyokhoz, miközben a legmagasabb szintű fizikai és technikai felkészültségre van szükség.