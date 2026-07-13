Pep Guardiola lehet a tornáról lemaradó olasz válogatott szövetségi kapitánya

A négyszeres vb-aranyérmes olasz válogatott szégyenszemre egymás után a harmadik világbajnokságáról maradt le. Miközben Argentína, Anglia, Spanyolország és Franciaország az elődöntőre készül, az olaszoknál teljes átalakítás zajlik. A szövetség (FIGC) júniusban megválasztott új elnöke, Giovanni Malagó jelentette be, hogy Paolo Maldini lett a válogatott új technikai igazgatója. Az 58 éves, vb-ezüstérmes védő 2030-ig írt alá, tanácsadója a brazil származású Leonardo lesz, szinte teljes hatalmat kapnak, és kis túlzással az ő feladatuk lesz a nemzeti csapat teljes megújítása.

„Nagyon örülök, hogy sikerült meggyőzni Paolo Maldinit, ő volt az első számú jelölt és a legalkalmasabb a posztra – idézte a La Gazzetta dello Sport Fabio Capellót. – Komoly, felkészült szakember, aki nem beszél, inkább dolgozik. Biztos vagyok abban, ő már tudja, mit és hogyan szeretne tenni. Örülök, hogy szabad kezet és teljes hatalmat kapott, másképp valószínűleg el sem vállalta volna a feladatot, és csak így tudja megvalósítani az elképzeléseit.”

Paolo Maldiniék egyik legfontosabb feladata, hogy kinevezzék az új szövetségi kapitányt. Gennaro Gattuso áprilisban, a Bosznia-Hercegovina elleni pótselejtezős vereség után távozott a posztról, azóta üres a kispad. S bárki vállalja el a feladatot, hatalmas terhet vesz a nyakába.

Sokáig arról szóltak a hírek, hogy Roberto Mancini és Antonio Conte a legesélyesebb jelölt, de a La Gazzetta dello Sport szerint Paolo Maldini Pep Guardiolát szeretné megnyerni a kispadra. A katalán edző az idény végén távozott a Manchester Citytől, és többször elmondta már, szívesen dolgozna nemzeti csapat élén. Nos, a nehéz helyzetben lévő olasz csapat irányítása egyszerre lenne nagy megtiszteltetés és hatalmas kihívás. A La Gazzetta dello Sport szerint a legnagyobb terhet a fizetés jelentheti: az 55 éves szakvezető az utolsó idényében évi 25 millió eurót keresett a Manchester Citynél, márpedig ennyit aligha juttatnának neki az olaszok. A kérdés tehát az, hogy az anyagiak tükrében sikerül-e meggyőzni arról, hogy elvállalja a feladatot.

A helyzet azért is lehet érdekes, mert a hírek szerint szinte biztosra vehető, hogy Jürgen Klopp lesz a német válogatott szövetségi kapitánya. Márpedig a két sztár­edző éveken át versengett egymással a Premier League-ben, és talán az sem zárható ki, hogy két év múlva már az Európa-bajnokságon csatáznak egymással – a Németország–Olaszország összecsapáson...