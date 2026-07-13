Békéscsabán nagy a bizonytalanság – Balog Zsolttal szóban megegyeztek, de Kuznyecovval is tárgyalnak

A Békéscsaba a kieséssel záruló, előző, NB II-es idényt már a klub korábbi játékosa, Balog Zsolt edző irányításával fejezte be, és a nyári felkészülést is vele kezdte meg a gárda. Szombaton a szintén NB III-as DEAC ellen felkészülési meccset is játszott a csapat, amelyet 6–5-re a debreceniek nyertek meg. Információink szerint a csabai vezetők szóban már megállapodtak Balog Zsolttal, hogy ő marad a csapat vezetőedzője az új idényben.

A legfrissebb értesüléseink szerint azonban – ezt erősíti meg a csakfoci.hu hétfői híre is – hétfőn a legutóbb 2024 tavaszán Győrben dolgozott Kuznyecov Szergejjel is tárgyal a klub vezetősége.

A Békéscsaba pénteken egyébként, Barkász Sándor tulajdonos és Ilyés Tamás igazgatósági tag aláírásával egy közleményt is kiadott a klub jelenlegi helyzetéről.

„Az osztályváltás sajnálatos velejárója, hogy a klub jelentős központi és strukturális támogatásoktól esik el a következő időszakban – fogalmaz a közlemény. – Ahhoz, hogy a Békéscsaba 1912 Előre gazdasági stabilitása és hosszú távú működése ne kerüljön veszélybe, olykor fájdalmas döntéseket kellett és kell meghoznunk. A megváltozott gazdasági keretek miatt elkerülhetetlenné vált a felnőtt keret költségvetésének újratervezése. Ennek részeként a korábban meghatározó, magasabb bérigényű játékosainkkal tárgyalóasztalhoz ültünk a szerződések módosítása érdekében. Közülük többekkel nem sikerült megegyeznünk a folytatásról. Az érintett játékosoknak köszönjük a Békéscsabáért tett erőfeszítéseiket, és sok sikert kívánunk további pályafutásukhoz. Ez a kényszerű átalakulás ugyanakkor egy új fejezet kezdetét is jelenti. A célunk egyértelmű: egy stabil alapokon nyugvó elszánt, a lila-fehér színekért és a címerért mindent megtevő csapatot építünk fel. Ez a helyzet lehetőséget teremthet arra is, hogy még nagyobb szerepet kapjanak fiatal tehetségek, beleértve saját, helyi fiatalokat is, akikre a jövő csapatát építeni kívánjuk. Tisztában vagyunk azzal, hogy a csapatépítésre az új bajnoki rajtig nagyon kevés idő áll rendelkezésre. Jelenleg is dolgozunk új igazolásokon, számos játékos esetleges szerződtetése, valamint a szakmai szempontok szerinti kiválasztása folyamatosan és aktívan zajlik. Éppen ezért tisztelettel kérjük szurkolóink és a csapat iránt érdeklődők türelmét és megértését ebben az átmeneti időszakban is.”

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Békéscsaba–DEAC 5–6 (3–3)

G.: Sármány, Hodonicki, Oláh Á., Vólent, Mágocsi, ill. Fekete (2), Lakatos, Bökönyi, Bartha, Kelemen



