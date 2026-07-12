„Ez tette tönkre a meccsünket” – Yakin az új VAR-szabályról

„A kiállítás döntötte el a mérkőzést. Emberhátrányban már nagyon nehéz volt tartani Argentínát” – idézi a Reuters a svájci szövetségi kapitány, Murat Yakin értékelését az argentinok elleni, hosszabbítás után 3–1-re leveszített negyeddöntő után.

Mint ismeretes, Breel Embolo műesésért kapta meg a második sárga lapját, pedig elsőre még az argentin Leandro Paredes kapott sárga lapot szabálytalanságért, de hosszas videózás után Joao Pinheiro játékvezető belátta, hogy tévedett, és a svájcit büntette lappal, amiért feldobta magát, és mivel ez már a második sárga lapja volt, ezért ki is állította őt a portugál. Yakin nem a játékosát, hanem a szabályt a kritizálta az eset kapcsán, alighanem a visszanézés lehetőségére gondolt az ilyen eseteknél, amire korábban nem adott módot a VAR-szabály – a világbajnokság előtt vezették be ezt a lehetőséget.

„Tudom, hogy a FIFA megvédi a játékvezetőjét, de ez a szabály tönkretette a mai meccsünket, és ez hihetetlenül fájdalmas. Nagyon fáj így kiesni, de sajnos el kell fogadnunk – fogalmazott Yakin, aki kiállt a csapata mellett, és a szenvedélyt emelte ki, amit a játékosai mutattak azt követően, hogy Embelo könnyekben tört ki, amikor elhagyta a pályát. – Ez egy nagyon szenvedélyes csapat, emberhátrányban is mindent beleadtunk. Rendkívül büszke vagyok mindenkire.”

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

NEGYEDDÖNTŐ

ARGENTÍNA–SVÁJC 3–1 (1–0, 1–1, 1–1) – hosszabbítás után

Kansas, Kansas City Stadion, 69 045 néző. Vezette: Joao Pinheiro (portugál)

ARGENTÍNA: E. Martínez – Molina (Montiel, 85.), Romero (Otamendi, 106.), Lisandro Martínez, Tagliafico (N. González, 78.) – Paredes (J. M. López, 110.) – De Paul (Lautaro Martínez, 85.), A. Mac Allister, E. Fernández (Almada, 91.) – Messi, J. Álvarez. Szövetségi kapitány: Lionel Scaloni

SVÁJC: Kobel – Zakaria (Jashari, 96.), Elvedi, Akanji, R. Rodríguez (Cömert, 90+5.) – Freuler (R. Vargas, 115.), Xhaka – Rieder (Muheim, 86.), Sow (Widmer, 86.), Ndoye (Amdouni, 86.) – Embolo. Szövetségi kapitány: Murat Yakin

Gólszerző: A. Mac Allister (10.), J. Álvarez (112.), Lautaro Martínez (120+1.)., ill. Ndoye (68.)

Kiállítva: Embolo (72.)