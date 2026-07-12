Messiék két rekordot is átírtak Svájc ellen – statisztikák

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

NEGYEDDÖNTŐ

ARGENTÍNA–SVÁJC 3–1 (1–0, 1–1, 1–1) – hosszabbítás után

Kansas, Kansas City Stadion, 69 045 néző. Vezette: Joao Pinheiro (portugál)

ARGENTÍNA: E. Martínez – Molina (Montiel, 85.), Romero (Otamendi, 106.), Lisandro Martínez, Tagliafico (N. González, 78.) – Paredes (J. M. López, 110.) – De Paul (Lautaro Martínez, 85.), A. Mac Allister, E. Fernández (Almada, 91.) – Messi, J. Álvarez. Szövetségi kapitány: Lionel Scaloni

SVÁJC: Kobel – Zakaria (Jashari, 96.), Elvedi, Akanji, R. Rodríguez (Cömert, 90+5.) – Freuler (R. Vargas, 115.), Xhaka – Rieder (Muheim, 86.), Sow (Widmer, 86.), Ndoye (Amdouni, 86.) – Embolo. Szövetségi kapitány: Murat Yakin

Gólszerző: A. Mac Allister (10.), J. Álvarez (112.), Lautaro Martínez (120+1.)., ill. Ndoye (68.)

Kiállítva: Embolo (72.)

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

Argentína és Svájc harmadszor találkozott egymással világbajnokságon, a két korábbi meccs után Argentína örülhetett: 1966-ban 2–0-ra nyertek a csoportkör harmadik fordulójában, 2014-ben pedig 1–0-ra a negyeddöntőben Angel Di María hosszabbításban szerzett góljával. Egyébként ez azt is jelenti, hogy Dan Ndoye az első svájci vb-gólt szerezte az argentínok ellen.

A svájciak az argentínok elleni korábbi hét meccsükön egyszer sem nyertek, két iksz mellett öt vereség volt a mérleg a meccs előtt.

A legkevésbé sem vádolható azzal Alexis Mac Allistar, hogy szakmányban ontaná a gólokat. A válogatottban például a svájciak elleni meccse volt az 52. mérkőzése és hetedik gólját szerezte. Ehhez képest viszont némképp meglepő, hogy már a második világbajnoki góljának örülhetett: négy éve Katarban a lengyelek elleni csoportmeccsen szerezte első válogatott gólját.

A svájciaktól kiállított Breel Embolo a negyedik olyan labdarúgó a vb-k történelmében, aki műesésért kapott második sárga lapot egy világbajnoki mérkőzésen, 1966 óta. Az előző egyébként még 2006-ban a ghánai Asamoah Gyan volt a Brazília elleni negyeddöntőben.

4- Breel Embolo is the fourth player on record to receive a second yellow card for simulation in the FIFA World Cup and the first since Asamoah Gyan for Ghana vs. Brazil in 2006.



Dive. pic.twitter.com/R5b4lPOUQb — OptaJoe (@OptaJoe) July 12, 2026

Miután Argentína Svájc ellen is betalált így már a legutóbbi 15 világbajnoki mérkőzése mindegyikén szerzett legalább egy gólt – a legutóbbi 12 vb-meccse mindegyikén minimum kettőt, ezzel pedig megdöntötte Uruguay 1930 és 1954 között felállított 11-es rekordját. Legutóbb egyébként a 2018-as vb csoportkörében a horvátok elleni mérkőzésen maradtak gól nélkül a gaúchók, akkor 3–0-ra ki is kaptak.

Az első világbajnoki mérkőzést egy nap híján 96 éve, 1930. július 13-án játszották, Franciaország 3–1-re legyőzte Mexikót, s a századik meccsre egészen az 1954-es világbajnokságig kellett várni: a svájci tornán Ausztria és Uruguay csapott össze a bronzéremért, s végül itt is 3–1-es eredmény született, ami Ausztria egyetlen világbajnoki érmét jelenti. Vagyis: amíg az első 100 világbajnoki mérkőzésre még 24 évet kellett várni, addig most 2026-ban már egy hónap is elegendő volt száz vb-meccs lejátszására. Persze az már előre tudható volt, hogy egy hónap alatt megtörténik majd a jubileum, hiszen 104 mérkőzést játszanak a tornán összesen. A számmisztika híveinek kedvéért, ennek a meccsnek is 3–1 lett a vége.

Azzal, hogy Julian Álvarez a hosszabbításban megszerezte a győztes gólt, a válogatott új rekordot állított fel. Miután az első gólt szerző Mac Allisternek is az első alkalommal volt eredményes a tornán, így már biztos: a vb-k történelme során első alkalommal lett Argentínának nyolc különböző gólszerzője – sőt, ha az öngólt is ideszámítjuk, akkor kilenc –: a nyolcgólos Lionel Messi mellett csupán Lautaro Martínez szerzett két gólt, míg egynél jár Giovani Lo Celso, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister és Julian Álvarez.

Argentína győzelmével kialakult az elődöntő mezőnye, ahol a FIFA aktuális világranglistájának első négy helyezettje szerepel. Ráadásul harmdszor fordul elő, hogy az elődöntős csapatok mindegyike korábbi világbajnok. 1970-ben Brazília, Olaszország, Németország és Uruguay volt a négyben, 1990-ben pedig Argentína, Németország, Olaszország és Anglia.

3 - This will be the third FIFA World Cup in which all four semi-finalists are former winners (1990, 1970).



Pedigree. pic.twitter.com/dlC2QvBDOL — OptaJoe (@OptaJoe) July 12, 2026

Lionel Messi nagy sorozata véget ért: a nyolcszoros aranylabdás klasszis ugyanis 9 egymást követő világbajnoki meccse mindegyikén gólt szerzett, ám Svájc ellen nem volt eredményes – egy gólpasszt így is kiosztott, s ezzel már ebben a műfajban is tíznél jár, ami kettővel több, mint ameddig az adatok 1966-os nyilvántartása óta bárki eljutott.