Légiósok: új edzőt kapott Szűcs Tamás csapata – hivatalos

A klub hivatalos oldalán megjelent tájékoztatás szerint a 60 éves szakember egyéves szerződést írt alá. A hivatalos bemutatás ma (hétfő) 12.15 órakor lesz a Famalicao edzőközpontjában.

Carvalhal a 2024–2025-ös idényben a Braga vezetőedzője volt, de előtte már számos együttest irányított: megfordult például Angliában, ahol a Swansea és a Sheffield Wednesday vezetőedzője is volt, de dolgozott a Celta Vigónál és az Olympiakosznál is.

A Famalicaót az előző idényben Hugo Oliveira irányította, a tréner azonban júliusban távozott a csapattól.