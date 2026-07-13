Légiósok: új edzőt kapott Szűcs Tamás csapata – hivatalos
Carlos Carvalhal lett a portugál élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő, Szűcs Tamást is foglalkoztató FC Famalicao új vezetőedzője.
A klub hivatalos oldalán megjelent tájékoztatás szerint a 60 éves szakember egyéves szerződést írt alá. A hivatalos bemutatás ma (hétfő) 12.15 órakor lesz a Famalicao edzőközpontjában.
Carvalhal a 2024–2025-ös idényben a Braga vezetőedzője volt, de előtte már számos együttest irányított: megfordult például Angliában, ahol a Swansea és a Sheffield Wednesday vezetőedzője is volt, de dolgozott a Celta Vigónál és az Olympiakosznál is.
A Famalicaót az előző idényben Hugo Oliveira irányította, a tréner azonban júliusban távozott a csapattól.
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