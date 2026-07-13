Nemzeti Sportrádió

Légiósok: új edzőt kapott Szűcs Tamás csapata – hivatalos

T. Z.T. Z.
2026.07.13. 07:18
null
Carlos Carvalhal (Fotó: FC Famalicao)
Címkék
Szűcs Tamás Famalicao Carlos Carvalhal
Carlos Carvalhal lett a portugál élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő, Szűcs Tamást is foglalkoztató FC Famalicao új vezetőedzője.

A klub hivatalos oldalán megjelent tájékoztatás szerint a 60 éves szakember egyéves szerződést írt alá. A hivatalos bemutatás ma (hétfő) 12.15 órakor lesz a Famalicao edzőközpontjában.

Carvalhal a 2024–2025-ös idényben a Braga vezetőedzője volt, de előtte már számos együttest irányított: megfordult például Angliában, ahol a Swansea és a Sheffield Wednesday vezetőedzője is volt, de dolgozott a Celta Vigónál és az Olympiakosznál is.

A Famalicaót az előző idényben Hugo Oliveira irányította, a tréner azonban júliusban távozott a csapattól. 

 

Szűcs Tamás Famalicao Carlos Carvalhal
Legfrissebb hírek

„Csak arra koncentrálok, hogy minél előbb alapember legyek” – Szűcs Tamás érzi a bizalmat a Famalicaónál

Légiósok
2026.06.18. 14:00

Szűcs Tamás pozitív élményekkel tért haza a Famalicaótól

Légiósok
2026.06.17. 16:39

Szűcs Tamás a portugál élvonalban folytatja – hivatalos

Légiósok
2026.06.16. 18:01

NS-infó: Szűcs Tamás megérkezett Portugáliába, kedden alá is írhat a Famalicaóhoz

Labdarúgó NB I
2026.06.15. 22:06

NS-infó: Szűcs Tamást a portugál élvonal 5. helyezettje szerződtetheti

Labdarúgó NB I
2026.06.14. 00:54

Szűcs Tamás a Szoboszlai Dominiknek adott gólpasszáról: Tudtam, hogy ott lesz

Magyar válogatott
2026.06.10. 09:25

Szűcs Tamás: Sergio Navarro volt a legjobb edzőm

Labdarúgó NB I
2026.05.22. 10:59

Fiatalpercek: Szűcs Tamás nagyszerű játékkal zárta az idényt

Labdarúgó NB I
2026.05.21. 09:13
Ezek is érdekelhetik