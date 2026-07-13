Gazdag Dániel: Fiatalon könnyebben összecsomagol az ember…

– Rendhagyó nyár az idei, a világbajnokság miatt az MLS-ben hosszabb szünetet kaptak. Sikerült kihasználniuk?

– Hazamentünk Magyarországra, és nagyon jó volt, hogy ezúttal nyáron lehettünk otthon – mondta lapunknak adott exkluzív interjújában Gazdag Dániel. – Nekünk az elmúlt években ebben az időszakban mindig javában tartott a bajnokság, ezért nem volt lehetőségünk arra, hogy hosszabb időre hazautazzunk. Most sikerült több programot szervezni, családdal és barátokkal találkozni.

– Az amerikai bajnokság hamarosan átáll őszi-tavaszi ritmusra, igazodva az európai versenynaptárhoz. Játékosként örül ennek a változásnak?

– Szerintem jó dolog. Az átigazolásokat nagyban megkönnyíti majd, arról nem is beszélve, hogy így normálisabb nyári szünetünk lehet. Egy futballistának nyilván a versenynaptárhoz kell igazítania az egész életét, de családos emberként sokat jelent, ha a gyerekek iskolai szünetében tudunk együtt hazautazni.

– Merre jártak Magyarországon? Inkább pihenni szerettek volna, vagy tele volt a naptár programokkal?

– Először lementünk a szüleimhez Szabolcsba, ott töltöttünk el néhány napot. Tokajba is elmentünk a barátainkkal, utána pedig odahaza, Dunaharasztiban voltunk. Az egyik tó mellett lakunk, úgyhogy ott is el lehet tölteni az időt: horgászni, wakeboardozni, pihenni. Nem terveztünk hatalmas utazásokat, inkább annak örültünk, hogy együtt lehetünk, találkozhatunk azokkal, akiket év közben ritkán látunk. Közösen néztük a világbajnokság meccseit, sokat lábteniszeztünk, közben pedig próbáltuk élvezni, hogy sehova sem kell rohannunk.

A nagyszülők idehaza

elkényeztetik az unokákat

– Két kisfiuk, Danika és Maxim már nagyrészt Amerikában szocializálódnak – nekik mit jelent Magyarország?

– Danika ötéves volt, amikor kiköltöztünk, ezért neki jóval több emléke van Magyarországról. A nagyszülőket is jobban ismeri, úgyhogy ő mindig nagyon izgatott, amikor szóba kerül, hogy hazajövünk. A kisebbik, Maxim Amerikában született, neki ebből a szempontból furcsább az egész. Ő másik környezetet szokott meg, ezért számára Magyarország inkább különleges hely, ahová időnként elutazunk.

– Ennek ellenére mindketten szeretnek itthon lenni?

– Persze, nagyon élvezik. Szeretnek a nagyszülőkkel lenni, akik ilyenkor nem győzik kényeztetni őket, és mi is próbálunk nekik minél több mindent megmutatni. A feleségem, Gréti testvéréék például elviszik vonatozni Szombathely és Szentgotthárd környékén. Nekik már önmagában a vonatozás is élmény, közben pedig látnak valamit az országból. Budapesten is többször jártunk, megmutattuk nekik a budai várat. Fontosnak tartjuk, hogy ne csak úgy gondoljanak Magyarországra, mint egy helyre, ahol meglátogatjuk a rokonokat, hanem legyenek saját élményeik is.

– Legutóbb mesélte, hogy a nagyobb fiú, Danika futballozik, és egészen jól megy neki. Élvezi még a játékot?

– Neki már rendszeresen vannak edzései, és mondhatom, egészen ügyes. A kisebbik még óvodába jár, ami nálunk nyáron is működik. Amikor ezt elmeséltem odahaza, mondták is, milyen könnyű dolgunk van, mert Magyarországon a szülők közben próbálják valahogy megoldani a két és fél hónapos nyári szünetet.

– Amikor a fia mérkőzését nézi, marad csak apuka, vagy előbújik önből a profi futballista?

– Egyelőre inkább csak azt szeretném, hogy a gyerek élvezze a futballt. Már annak örülök, hogy szeret edzésre járni és várja a meccseket. Nem akarok rá semmilyen terhet tenni. Elég, ha jól érzi magát, mozog és vannak barátai a csapatban.

Elmentek vacsorázni

a régi csapattársakkal

– A régi honvédos társakkal is sikerült találkoznia?

– Persze. Vernes Richárddal, Ugrai Rolanddal, Baráth Botonddal, Hidi Patrikkal is összefutottam, elmentünk vacsorázni. Jó érzés, hogy bár mindenkit máshová vitt az élet, amikor hazamegyek, ugyanott tudjuk folytatni a beszélgetést, ahol abbahagytuk.

– Mit szól a Honvédhoz? Újra az NB I-ben szerepel a csapat.

– Figyelem a klubot, és nagyon örültem a feljutásnak. Sokat jelent nekem a Honvéd, Kispesten lettem élvonalbeli játékos, rengeteg emlékem köt az egyesülethez. Jó látni, hogy ismét megvan az NB I-es tagság. Az már más kérdés, hogy egyelőre nehéz megjósolni, mire lehet képes az élvonalban. Nehéz idényük lesz, mert a keretben nincs sok olyan játékos, akinek jelentős első osztályú rutinja lenne. Az élvonal más tempó, más minőség, mint a másodosztály.

– Amerikában zajlanak az edzések?

– Két hete kezdődtek újra az tréningek, legtöbbször délelőtt vannak a gyakorlások. Játszottunk felkészülési mérkőzést a Chicagóval, a hétvégén pedig a Burnley-vel, aztán július végén újraindul a bajnokság. Pascal Jansen, a Ferencváros korábbi vezetőedzőjének csapatát, a New York Cityt fogadjuk. A legutóbbi idényben gólt lőttem nekik, ezúttal sem bánnám, ha így lenne.

A vágy a régi maradt:

minél többet kellene pályán lenni

– Idén nem igazán megy a csapatnak: hogyan látja a Columbus helyzetét?

– Új edzőnk van, aki az utolsó fordulóban már ott volt a csapattal, a bajnokság folytatására pedig vele készülünk. Az elmúlt időszakban már jobban néztünk ki, hamarosan kiderül, valóban jó irányba indultunk-e el. Meglátjuk, hogy az új edző hogyan gondolkodik rólam, milyen szerepet szán nekem. Nem tudom, változik-e a helyzetem, vagy minden ugyanúgy folytatódik, mint eddig.

– Philadelphiában éveken át meghatározó játékos volt, Columbusban viszont eddig kevesebb lehetőséget kapott. Nehéz ezt elfogadni?

– Minden futballista játszani szeretne. A klubváltás után nem minden alakult úgy, ahogy elképzeltem, de ezen csak munkával lehet változtatni. Most a legfontosabb, hogy jó állapotban legyek, és amikor lehetőséget kapok, bizonyítsam, lehet rám számítani.

– Felvetődött, hogy az MLS-en belül másik csapathoz igazoljon?

– Konkrétumról nem tudok, és nem hallottam olyanról, hogy bármelyik klub érdeklődne irántam. Ligán belül elképzelhetőek mozgások, de másfelé nem is nagyon szeretnék menni. Amerikában jól érezzük magunkat, a család is megszokta már az itteni életünket.

– Vagyis Columbusból sem feltétlenül költöznének el szívesen?

– Az, hogy a klubnál mennyit játszom vagy éppen nem játszom, természetesen sok mindent befolyásol, de… Harmincévesen, két gyerekkel az ember már nemcsak azt nézi, melyik csapatban hány percet kaphat. Figyelembe kell venni a családot, az iskolát, az óvodát, azt, hogy hol érzik magukat biztonságban és otthonosan. Fiatalon könnyebben összecsomagol az ember, és elindul bárhová. Most már négy ember életéről kell dönteni.