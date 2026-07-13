Nemzeti Sportrádió

Gazdag Dániel: Fiatalon könnyebben összecsomagol az ember…

BORBOLA BENCEBORBOLA BENCE
2026.07.13. 09:32
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Gazdag Dániel szeretné, ha sok gólja után ünnepelhetne az MLS-mérkőzéseken (Fotó: Getty Images)
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légiósok Gazdag Dániel MLS Colombus Crew Amerikai Egyesült Államok
A világbajnokság miatt ezúttal nyáron jöhetett haza családjával Gazdag Dániel, aki találkozott régi honvédos barátaival, miközben igyekezett minél többet megmutatni Magyarországból két kisfiának. A Columbus Crew magyar támadója nem bánja az MLS közelgő átalakulását, és távolról is szurkol a Honvédnak.

– Rendhagyó nyár az idei, a világbajnokság miatt az MLS-ben hosszabb szünetet kaptak. Sikerült kihasználniuk?
Hazamentünk Magyarországra, és nagyon jó volt, hogy ezúttal nyáron lehettünk otthon – mondta lapunknak adott exkluzív interjújában Gazdag Dániel. – Nekünk az elmúlt években ebben az időszakban mindig javában tartott a bajnokság, ezért nem volt lehetőségünk arra, hogy hosszabb időre hazautazzunk. Most sikerült több programot szervezni, családdal és barátokkal találkozni.

– Az amerikai bajnokság hamarosan átáll őszi-tavaszi ritmusra, igazodva az európai versenynaptárhoz. Játékosként örül ennek a változásnak?
Szerintem jó dolog. Az átigazolásokat nagyban megkönnyíti majd, arról nem is beszélve, hogy így normálisabb nyári szünetünk lehet. Egy futballistának nyilván a versenynaptárhoz kell igazítania az egész életét, de családos emberként sokat jelent, ha a gyerekek iskolai szünetében tudunk együtt hazautazni.

– Merre jártak Magyarországon? Inkább pihenni szerettek volna, vagy tele volt a naptár programokkal?
Először lementünk a szüleimhez Szabolcsba, ott töltöttünk el néhány napot. Tokajba is elmentünk a barátainkkal, utána pedig odahaza, Dunaharasztiban voltunk. Az egyik tó mellett lakunk, úgyhogy ott is el lehet tölteni az időt: horgászni, wakeboardozni, pihenni. Nem terveztünk hatalmas utazásokat, inkább annak örültünk, hogy együtt lehetünk, találkozhatunk azokkal, akiket év közben ritkán látunk. Közösen néztük a világbajnokság meccseit, sokat lábteniszeztünk, közben pedig próbáltuk élvezni, hogy sehova sem kell rohannunk.

A nagyszülők idehaza
elkényeztetik az unokákat

– Két kisfiuk, Danika és Maxim már nagyrészt Amerikában szocializálódnak – nekik mit jelent Magyarország?
Danika ötéves volt, amikor kiköltöztünk, ezért neki jóval több emléke van Magyarországról. A nagyszülőket is jobban ismeri, úgyhogy ő mindig nagyon izgatott, amikor szóba kerül, hogy hazajövünk. A kisebbik, Maxim Amerikában született, neki ebből a szempontból furcsább az egész. Ő másik környezetet szokott meg, ezért számára Magyarország inkább különleges hely, ahová időnként elutazunk.

– Ennek ellenére mindketten szeretnek itthon lenni?
Persze, nagyon élvezik. Szeretnek a nagyszülőkkel lenni, akik ilyenkor nem győzik kényeztetni őket, és mi is próbálunk nekik minél több mindent megmutatni. A feleségem, Gréti testvéréék például elviszik vonatozni Szombathely és Szentgotthárd környékén. Nekik már önmagában a vonatozás is élmény, közben pedig látnak valamit az országból. Budapesten is többször jártunk, megmutattuk nekik a budai várat. Fontosnak tartjuk, hogy ne csak úgy gondoljanak Magyarországra, mint egy helyre, ahol meglátogatjuk a rokonokat, hanem legyenek saját élményeik is.

– Legutóbb mesélte, hogy a nagyobb fiú, Danika futballozik, és egészen jól megy neki. Élvezi még a játékot?
Neki már rendszeresen vannak edzései, és mondhatom, egészen ügyes. A kisebbik még óvodába jár, ami nálunk nyáron is működik. Amikor ezt elmeséltem odahaza, mondták is, milyen könnyű dolgunk van, mert Magyarországon a szülők közben próbálják valahogy megoldani a két és fél hónapos nyári szünetet.

– Amikor a fia mérkőzését nézi, marad csak apuka, vagy előbújik önből a profi futballista?
Egyelőre inkább csak azt szeretném, hogy a gyerek élvezze a futballt. Már annak örülök, hogy szeret edzésre járni és várja a meccseket. Nem akarok rá semmilyen terhet tenni. Elég, ha jól érzi magát, mozog és vannak barátai a csapatban.

Elmentek vacsorázni
a régi csapattársakkal

– A régi honvédos társakkal is sikerült találkoznia?
Persze. Vernes Richárddal, Ugrai Rolanddal, Baráth Botonddal, Hidi Patrikkal is összefutottam, elmentünk vacsorázni. Jó érzés, hogy bár mindenkit máshová vitt az élet, amikor hazamegyek, ugyanott tudjuk folytatni a beszélgetést, ahol abbahagytuk.

– Mit szól a Honvédhoz? Újra az NB I-ben szerepel a csapat.
Figyelem a klubot, és nagyon örültem a feljutásnak. Sokat jelent nekem a Honvéd, Kispesten lettem élvonalbeli játékos, rengeteg emlékem köt az egyesülethez. Jó látni, hogy ismét megvan az NB I-es tagság. Az már más kérdés, hogy egyelőre nehéz megjósolni, mire lehet képes az élvonalban. Nehéz idényük lesz, mert a keretben nincs sok olyan játékos, akinek jelentős első osztályú rutinja lenne. Az élvonal más tempó, más minőség, mint a másodosztály.

– Amerikában zajlanak az edzések?
Két hete kezdődtek újra az tréningek, legtöbbször délelőtt vannak a gyakorlások. Játszottunk felkészülési mérkőzést a Chicagóval, a hétvégén pedig a Burnley-vel, aztán július végén újraindul a bajnokság. Pascal Jansen, a Ferencváros korábbi vezetőedzőjének csapatát, a New York Cityt fogadjuk. A legutóbbi idényben gólt lőttem nekik, ezúttal sem bánnám, ha így lenne.

A vágy a régi maradt:
minél többet kellene pályán lenni

– Idén nem igazán megy a csapatnak: hogyan látja a Columbus helyzetét?
Új edzőnk van, aki az utolsó fordulóban már ott volt a csapattal, a bajnokság folytatására pedig vele készülünk. Az elmúlt időszakban már jobban néztünk ki, hamarosan kiderül, valóban jó irányba indultunk-e el. Meglátjuk, hogy az új edző hogyan gondolkodik rólam, milyen szerepet szán nekem. Nem tudom, változik-e a helyzetem, vagy minden ugyanúgy folytatódik, mint eddig.

– Philadelphiában éveken át meghatározó játékos volt, Columbusban viszont eddig kevesebb lehetőséget kapott. Nehéz ezt elfogadni?
Minden futballista játszani szeretne. A klubváltás után nem minden alakult úgy, ahogy elképzeltem, de ezen csak munkával lehet változtatni. Most a legfontosabb, hogy jó állapotban legyek, és amikor lehetőséget kapok, bizonyítsam, lehet rám számítani.

– Felvetődött, hogy az MLS-en belül másik csapathoz igazoljon?
– Konkrétumról nem tudok, és nem hallottam olyanról, hogy bármelyik klub érdeklődne irántam. Ligán belül elképzelhetőek mozgások, de másfelé nem is nagyon szeretnék menni. Amerikában jól érezzük magunkat, a család is megszokta már az itteni életünket.

– Vagyis Columbusból sem feltétlenül költöznének el szívesen?
– Az, hogy a klubnál mennyit játszom vagy éppen nem játszom, természetesen sok mindent befolyásol, de… Harmincévesen, két gyerekkel az ember már nemcsak azt nézi, melyik csapatban hány percet kaphat. Figyelembe kell venni a családot, az iskolát, az óvodát, azt, hogy hol érzik magukat biztonságban és otthonosan. Fiatalon könnyebben összecsomagol az ember, és elindul bárhová. Most már négy ember életéről kell dönteni.

Átalakulóban a legendás klub játékoskerete
 

A Columbus Crew az MLS tíz alapító klubjának egyike, és az utóbbi időszak gyengébb eredményei miatt a klub a világbajnokság miatti nyári szünetben jelentősen átalakította keretét. A Real Sociedadtól megszerezte a 4-szeres spanyol válogatott támadó középpályást, Brais Méndezt, aki kijelölt játékosként érkezett. Az Argentinos Juniorstól kölcsönvette Lautaro Giacconét, míg Andrés Herrera játékjogát végleg megvásárolta a River Plate-től. Szabadon igazolhatóként szerződtette az amerikai válogatott jobbhátvédet, Brooks Lennont is, ám eközben a 2023-as bajnokcsapat egyik kulcsembere, Diego Rossi a mexikói Monterreyhez távozott.

 

 

légiósok Gazdag Dániel MLS Colombus Crew Amerikai Egyesült Államok
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